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黑名單歲月化為文學資產 張良澤10萬件史料返台南重建文庫

2026/04/28 14:28

4月26日募款茶會，各界熱情參與凝聚力量支持。（發枝台語基金會提供）4月26日募款茶會，各界熱情參與凝聚力量支持。（發枝台語基金會提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕黨國時期曾被列為黑名單的旅日學者張良澤，將其畢生蒐藏的10萬件書籍、書信與手稿等台灣文學珍貴史料，捐贈予發枝台語基金會。這批長年流落日本的重要文獻，已順利運回台南，為台灣文學研究注入關鍵能量。基金會也積極推動「張良澤文庫」在台重建，盼讓珍貴史料回到土地、服務學界。

張良澤教授（左）在會場與民眾互動簽名留念。（發枝台語基金會提供）張良澤教授（左）在會場與民眾互動簽名留念。（發枝台語基金會提供）

為籌措文庫重建經費，基金會日前於成功大學台文系館舉辦募款茶會，吸引各界支持者到場響應。張良澤教授亦親臨會場致詞，並與支持者互動簽名留念，場面溫馨熱絡。

鹿耳門漁夫蔡奇蘭的女兒蔡依儒（左3）為紀念其父親且延續父親生前敬重張良澤教授的心意，購藏〈最後一學期〉畫作。（發枝台語基金會提供）鹿耳門漁夫蔡奇蘭的女兒蔡依儒（左3）為紀念其父親且延續父親生前敬重張良澤教授的心意，購藏〈最後一學期〉畫作。（發枝台語基金會提供）

募款活動中特別推出3幅越南畫家Tuyên的油畫義賣，主題為〈最後一學期〉、〈台灣生命力〉與〈台灣新高山〉。鹿耳門漁夫蔡奇蘭之女蔡依儒，為紀念父親並延續其敬重張良澤的心意，購藏描繪張良澤於成大授課身影的〈最後一學期〉；發枝台語基金會新任董事長蔣榮福則認購象徵台灣原生百合的〈台灣生命力〉；台灣羅馬字協會理事林憶秋則收藏以玉山為主題的〈台灣新高山〉，展現各界對文庫重建的支持。

發枝台語基金會新任董事長蔣榮福（左3）認購〈台灣生命力〉畫作。（發枝台語基金會提供）發枝台語基金會新任董事長蔣榮福（左3）認購〈台灣生命力〉畫作。（發枝台語基金會提供）

基金會執行長、成大台文系教授蔣為文表示，自2025年5月起即協助規畫文庫返台事宜，並成立募款專案全力推動。目前除自日本運回之藏書外，張良澤在彰化尚有兩百多箱書籍待整合運至台南。文庫重建首年預估需約3百萬元搬遷與整理經費，現已募得兩百餘萬元，仍有約百萬元缺口，盼社會各界持續支持。

台灣羅馬字協會理事林憶秋（左3）收藏〈台灣新高山〉畫作。（發枝台語基金會提供）台灣羅馬字協會理事林憶秋（左3）收藏〈台灣新高山〉畫作。（發枝台語基金會提供）

目前基金會已在成大附近租用民宅做為臨時藏書空間，未來整理完成後將開放申請使用，提供研究者查閱。同時，這學期也與成大台文系合作開設相關課程，由學生擔任志工參與書籍整理工作，在實務中理解史料保存的重要性，並培養投入台灣文學研究的人才。

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