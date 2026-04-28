苗栗縣立國樂團辦3場音樂會 母親節音樂會率先登場

苗栗縣立國樂團將辦3場次音樂會，今天召開記者會啟動。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣立國樂團於今年5、7、10月規畫3系列音樂會，首場母親節音樂會「我的天才老媽」將於9日晚間7點，在苗栗縣政府文化觀光局中正堂演藝廳登場，今（28）日召開記者會，演出〈感恩的心〉，啟動音樂會序幕，邀請觀眾來聆賞動人的音樂饗宴。

首場母親節音樂會由指揮黎俊平領軍，攜手苗栗縣立國樂團、苗栗市客家兒童合唱團及優樂合唱團共同演出，選取經典流行歌曲重新編曲，以國樂詮釋熟悉旋律，描繪母親在生活中的堅韌與溫暖。採售票入場，票價為200元及100元，購票請洽OPENTIX售票系統。

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苗栗縣立國樂團攜手苗栗市客家兒童合唱團及優樂合唱團共同演出，樂音扣人心弦。（記者張勳騰攝）

第2場名家經典音樂會「清明上河圖・聲」於7月5日下午2點30分，在苗栗縣苗北藝文中心演藝廳登場；邀請笛子演奏家侯廣宇及柳琴演奏家陳怡蒨聯袂演出，透過音樂描繪東方經典畫卷的細膩意境，營造層次豐富的聽覺與想像空間，展現傳統與現代交融之美。採售票入場，票價同樣為200元、100元）。

壓軸親子音樂會「月光劍客」10月3日晚間7點30分，在通霄鎮綜合活動中心演藝廳演出，邀請琵琶演奏家陳麗晶、郭芝苑室內合唱團及逸蘭軒掌中劇團跨界合作，融合音樂、戲曲與戲劇元素，打造富含戲劇張力的舞台體驗，採索票入場，每人限索4張，邀請親子觀眾共同參與，感受別具特色的演出。相關訊息可上臉書「貓裏藝文」、「苗栗縣立國樂團」粉絲專頁。

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