專屬鹿港人的斷捨離！台日藝術家募集400個「鹿港」二手玻璃罐 用途曝光

台日藝術家募集400個有「鹿港」味道的二手玻璃罐。（民眾提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕這次的斷捨離，必須是與鹿港有關才行！日本藝術家井上尚子徵求400個有「鹿港的味道」的玻璃罐，透過藝術創作手法，呈現「氣味考古學」，分享在鹿港生活的人們記憶中的各種氣味。

這次為藝術發起的徵集計畫，鎖定「鹿港的味道」，目標是400個有鹿港味道的玻璃罐，歡迎民眾洗淨後，把有鹿港味的玻璃罐拿到鹿港鎮中山路134號門口蒐集箱中，讓創作者井上尚子進行創作，讓二手玻璃罐不只是再利用，而是透過藝術，讓玻璃罐殘留的味道，成為創作展覽的一部分。

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專屬鹿港人的斷捨離！台日藝術家募集400個「鹿港」二手玻璃罐。（民眾提供）

井上尚子將與台灣藝術家陳普聯手創作，以氣味做為引線，由彰化生活文化美學學會向沃旭能源大彰化風場電力開發促進協助金提案，並進而獲得支持，台日藝術家的創作，將於5月29日在鹿港丁家古厝開幕的「氣味考古學」展覽展出，讓氣味不只是氣味，而是找出鹿港專屬、代表鹿港的氣味考古。

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