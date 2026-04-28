2026青春影展入圍名單揭曉 32部影視動畫短片拚獎

2026青春影展入圍劇情片《當風吹起時》劇照。（高市電影館提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕南台灣歷史最悠久的學生短片競賽「青春影展」，今（28）日公布2026年入圍名單，計有32部影視及動畫短片入圍，5月17日將在駁二大義倉庫 C10 LIVE WAREHOUSE舉行頒獎典禮。

高市電影館表示，「青春設計節—青春影展」自2004年「南台灣青年音像創作聯展」發展至今，已成為全國影視相關科系學生的重要發表舞台，本屆徵件共吸引來自41校、62個系所、219部作品報名參賽，歷經評審團嚴謹評選，最後選出32部影視與動畫短片入圍。

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適逢影展邁入第20週年，主辦單位特別規劃兩大觀摩單元，包括回望歷屆優秀創作者的「青春二十：得獎精選」，及集結國際名導學生時期作品的「名導青春時：KAFA短片選」，從創作源頭出發，帶領觀眾看見影像創作的成長軌跡與未來可能。

電影館表示，本屆競賽單元依主題分為八大類別，包括關注生活困境與規則的「生存法則」、梳理家族記憶的「開織散葉」、描繪家庭關係的「相礙相親」、探索渴望的「再靠近一點點」、串聯影像語言的「線場連線」、童趣視角的「姊大歡喜」、關於離別的「漫長的告別」，以及情感回溯的「二次顯影」。

2026青春影展入圍動畫《日落》劇照。（高市電影館提供）

動畫與紀錄片類型同樣表現亮眼，《金元寶》、《寧靜的角落》、《Good morning, honey》、《循著線的軌跡》呈現當代動畫創作的多元風格，《牧星者》則以奇幻敘事展現高完成度，被評審形容具備國際影集水準；紀錄片方面，《佳伶》、《阿崴》、《織加歌》、《囍日之後》、《飛機降落之前》、《老老》，捕捉社會與生命的不同切面。

此外，劇情片中《瑩瑩無代誌》細膩描繪親情關係；《手尾錢》與《當風吹起時》分別以手持及長鏡頭，展現影像語言的多樣可能，《小南與阿佑與我》則為獻給電影的情書。

初選評審團指出，今年作品整體水準令人驚豔，在AI技術日益成熟的時代，仍有許多創作者選擇回到「人」的感官經驗與手作痕跡，展現出對影像本質的思考與堅持，作品類型多元、形式豐富，無論向內探索自我或向外觀察世界，都展現出強烈且鮮明的創作企圖。

2026青春影展將於5月14日至17日在高雄市電影館3樓經典影廳舉行，包含8部觀摩作品、32部入圍作品大銀幕完整放映，以及週末4場映後座談，邀請導演與演員分享創作歷程與拍攝經驗；所有放映場次共計10場，皆開放免費入場，今日中午12點起已於Accupass開放報名索票。

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