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鄧南光影像紀念館百年回望 珍貴影像與文獻重現北埔風華

2026/04/28 16:49

今年適逢「鄧南光影像紀念館」落成百周年，新竹縣北埔鄉公所特別策劃《光影北埔．百年回望》影像紀念特展。（圖由北埔鄉公所提供）今年適逢「鄧南光影像紀念館」落成百周年，新竹縣北埔鄉公所特別策劃《光影北埔．百年回望》影像紀念特展。（圖由北埔鄉公所提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕今年適逢「鄧南光影像紀念館」落成百週年，新竹縣北埔鄉公所特別策劃《光影北埔．百年回望》影像紀念特展，今天溫馨開幕，逾130件珍貴影像與文獻，匯集攝影大師鄧南光鏡頭下的北埔風貌，以及在地鄉親傾囊分享的珍貴私藏影像，透過跨越近半世紀的時空對話，引領觀者走入北埔客庄深層而真實的生活紋理。

逾130件珍貴影像與文獻 ，匯集攝影大師鄧南光鏡頭下的北埔風貌，以及在地鄉親傾囊分享的珍貴私藏影像。（圖由北埔鄉公所提供）逾130件珍貴影像與文獻 ，匯集攝影大師鄧南光鏡頭下的北埔風貌，以及在地鄉親傾囊分享的珍貴私藏影像。（圖由北埔鄉公所提供）

北埔鄉公所表示，《光影北埔．百年回望》特展規劃3大展區，包括「南光時光通廊」、「40–60年代北埔映像」以及「北埔墨跡：經典文獻」，展期自即日起至7月31日，為期3個月。展出包括鄧南光於民國20至40年代拍攝的50幅經典作品，以其深具紀實精神的攝影語彙，細膩勾勒出北埔早期的地景輪廓與人文氣息。

北埔鄉長莊明增（右1）頒發獎牌給影像徵集獲選特優的提供者。（圖由北埔鄉公所提供）北埔鄉長莊明增（右1）頒發獎牌給影像徵集獲選特優的提供者。（圖由北埔鄉公所提供）

與大師視角相互映照的，則是鄉公所推動的影像徵集成果，共徵得81件來自民間的動人影像與文獻，涵蓋「農事勞動」、「日常生活」、「祭典信仰」、「婚禮儀式」、「人生禮俗」與「街庄記憶」6大主題。

「鄧南光影像紀念館」落成百周年，《光影北埔．百年回望》影像紀念特展今天溫馨開幕。（圖由北埔鄉公所提供）「鄧南光影像紀念館」落成百周年，《光影北埔．百年回望》影像紀念特展今天溫馨開幕。（圖由北埔鄉公所提供）

北埔鄉長莊明增表示，這些曾沉睡於抽屜深處的照片，在歲月洗禮下泛著溫潤光澤，不僅記錄民國40至60年代最真實的客庄日常，也讓片段的家族記憶，匯聚成1幅完整而鮮活的時代圖像。他感謝鄉親無私提供珍藏，讓這些影像得以重見天日，喚醒地方的集體記憶，並成為連結世代的重要橋梁，使年輕一代得以重新認識北埔客庄的堅韌精神與文化脈絡。

莊明增並提及，北埔努力將客家文化推廣到國際，今年4月18日到5月31日鄧南光影像在日本福岡縣豐前市求菩提資料館展出。緊接著，5月18日鄧南光影像將在日本法政大學博物館舉辦開幕儀式，展期5月19日到8月28日。

莊明增頒發獎牌給予獲選特優的提供者。多位得獎者更現場分享影像背後的故事，從田間勞作到家族團聚，娓娓道來過往歲月，使在場參與民眾如同穿越時光隧道，重返那段質樸而充滿生命力的年代。

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