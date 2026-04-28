桃園鍾肇政文學獎啟動徵件 3大系列活動同步開跑

「2026桃園鍾肇政文學獎」宣布啟動徵文活動，今年以「趨近無限」為主軸，發展出三大系列活動。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕文學界年度盛事「2026桃園鍾肇政文學獎」今（28）日宣布啟動徵文活動，此屆承前兩屆主題，以「趨近無限」做為發想，鼓勵寫作者穿越「象限」、靈感「離散」，進入創作的無限世界，總獎金300萬元，除了眾所矚目的徵件活動，每年精采的推廣活動更是一大亮點，以「無限」延伸主題講座、工作坊，更有「文學戲劇巴士」的沉浸式體驗設計，邀請民眾跟隨劇團走入桃園的文學地景。

此屆徵件包含長篇小說、短篇小說、新詩、散文、報導文學與童話等六大類別，其中關於長篇小說的持續鼓勵創作，更是呼應鍾肇政筆下，猶如大河一般淵遠長流的文學精神，並透過年度主題的設定，代表桃園鍾肇政文學獎長年以來在文學上的耕耘，發掘文學人才、普及文學藝術，並鼓勵書寫的恆大遠景。

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此次徵件即日起至8月11日止，採線上、紙本雙軌制投稿，投稿者不限身分，創作內容不限主題，希望鼓勵更多人走入文學的世界，加入創作的行列。

桃園市文化局長邱正生指出，桃園地區具備豐厚的人文底蘊，孕育出包括鍾肇政等多位文學名家，為台灣留下豐厚的文學遺產，也為後繼者樹立典範，持續追求文學的深度。本屆桃園鍾肇政文學獎邁入第12個年頭，致力為創作者搭建舞台，並讓文學走進生活。

在文學獎的推廣活動上，今年以「趨近無限」為主軸發展出3大系列活動，除了「文學不受限」邀請各式領域的作家激盪出文學的多元樣貌，「迴聲的無限」3場講座探討文學在紙本、網路、串流等多元媒體形式中的展現，包含BBS世代痞子蔡、藤井樹、敷米漿、東燁等知名講師，也包含串流新世代崛起的哈哈台主持人傑尼、嘗試跨域影音媒介的廖玉蕙老師，3場講座帶來3場世代的對話。

而「筆耕的無限」藉由3場工作坊，引導大眾提筆寫作。此外，今年度的文學營更以長篇小說創作為主題，邀請何致和、陳雪、甘耀明、巴代老師等多位知名作家，帶領大家一窺長篇小說創作的堂奧。推出沉浸式的「文學戲劇巴士」，將文學結合桃園地景和劇場創作，讓文學真正走進城市的脈動。

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