自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

黃韻玲接任綠光總經理 三位一體願景《人間一》將推音樂劇

2026/04/28 19:55

黃韻玲（右）正式加入綠光創藝營運團隊，與董事長吳念真合影。（記者凌美雪攝）黃韻玲（右）正式加入綠光創藝營運團隊，與董事長吳念真合影。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕綠光創藝今（28）日正式宣告，邀請音樂人黃韻玲接任董事總經理，甫從台北流行音樂中心董事長卸任的黃韻玲表示，綠光創藝是一個整合藝術與市場的「總體公司」，未來將在「經典、當代、未來」三位一體的願景下，帶領綠光創藝從劇場出發，跨越影視與數位科技的邊界，將優質內容轉化為具備長久生命力的IP，同時也要積極進行人才培育。

其實黃韻玲與綠光結緣多年，吳念真的國民戲劇「人間條件」系列前4集，黃韻玲都有參與，正式接任總經理之前也已經是董事之一。黃韻玲表示，綠光創藝目前正致力把「人間條件」等經典劇作IP轉化為品牌資產，透過重新包裝與數位轉譯，讓好的故事行銷國際。

黃韻玲說，「我們如何將台灣最會說故事的人，用不一樣的方式呈現？最新的計劃就是把吳念真的《人間條件一》化為音樂劇版本，我會擔任音樂總監，將在2027年呈現給觀眾全新風貌的經典內容。」對此，吳念真也樂觀其成，「年輕創作者提出這樣的創意，我充滿好奇，也想看看劇本可以用音樂展現出什麼不一樣的新風貌。」

黃韻玲指出，未來綠光也將結合AI新科技、VR虛擬實境以及系統化培訓模組來挖掘新秀。並將投入資源支持年輕劇團與新生代人才，包含透過讀劇會、大師課、甚至投資影視項目，讓產業種子發芽成長，期盼吸引更多企業界投入，共同建構完整的文化產業永續環境。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中