島嶼來電插畫特展 金鼎獎插畫家CROTER畫出電力職人日常

插畫家CROTER細膩的插畫，帶領觀眾進入台灣水力發電的歷史記憶。（小野心文化提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台灣電力公司主辦、小野心文化事業有限公司執行的「台灣水力發電時空旅讀：島嶼來電繪本插畫展」，於20日在台電總管理處人文藝廊正式揭幕。此次特別邀請金鼎獎插畫家CROTER與文字作者陳歆怡合作，打造首部深度導覽台灣水力發電的知識繪本，展覽透過精彩細膩的插畫作品，呈現水力發電見證台灣電力事業起點的技術與歷史記憶。

繪者CROTER表示，在創作過程中需反覆確認繁複的電廠細節，是一次難得的機會能一窺電廠內部構造與電力職人的日常。他提到，台灣地理位置敏感且天災頻仍，水力發電在關鍵時刻扮演具備「全黑起動」功能的重要角色，能在不倚賴外援的情況下迅速穩定電網。繪本中也轉化了生冷的能源知識，將二戰砲火留下的鋼管、宛如科幻片場景的明潭發電廠地下廠房等畫面，化作生動流暢的視覺語言。

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為了畫出電力職人日常與電廠內部構造，插畫家CROTER反覆確認許多繁複細節，將生冷的能源知識轉化為生動流暢的視覺語言。（小野心文化提供）

文字作者陳歆怡則分享，繪本以濁水溪流域發電廠為主軸，發掘出許多鮮為人知的事蹟，例如大眾熟悉的日月潭，其實是為了發電而興建的半人工水庫，書中將引領讀者沿著湖畔解

展覽將持續至5月18日，透過CROTER的插畫原作營造沉浸式閱讀體驗。詳詢「島嶼來電」臉書粉絲專頁。（https://reurl.cc/N2bbqq）

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