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新手入「黑膠」坑必看！誠品松菸店長5/20傳授祕訣 麥可傑克森、鋼彈彩膠限時收藏

2026/04/29 11:21

松菸音樂館店長子儀將分享私人珍藏黑膠，並傳授獨家保存技巧及周邊搭配攻略。（誠品提供）松菸音樂館店長子儀將分享私人珍藏黑膠，並傳授獨家保存技巧及周邊搭配攻略。（誠品提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕黑膠迷準備通宵！誠品書店年度黑膠盛事將於台北松菸音樂館熱鬧開張，做為全台唯一24小時唱片行，5月5日至5月31日將推出的「不打烊黑膠市集」，預計匯聚逾 2 萬件作品。誠品表示，吸睛焦點莫過於全球限量僅百套的英國搖滾天團「Pink Floyd」第8張專輯50週年紀念版黑膠套裝，包含奧地利品牌Pro-Ject的聯名唱盤，限量 2 組現貨供藏家搶購。

誠品書店松菸不打烊黑膠市集蒐羅多款最新話題黑膠，包含紀念流行音樂天王麥可．傑克森最新電影原聲帶黑膠《Michael》。（誠品提供）誠品書店松菸不打烊黑膠市集蒐羅多款最新話題黑膠，包含紀念流行音樂天王麥可．傑克森最新電影原聲帶黑膠《Michael》。（誠品提供）

市集亮點包括5月16日特邀饒舌鬼才熊仔現身，帶來首張彩膠專輯《∞→0》音樂分享會。熊仔將重構出道作品並進行聲響實驗，與樂迷面對面暢談創作10年的心路歷程。針對初次入坑的樂迷，松菸音樂館店長子儀也將於5月20日現身說法，分享私人珍藏並親授黑膠保存技巧與唱盤挑選攻略，讓新手避開踩雷風險。

誠品書店松菸不打烊黑膠市集特邀台灣饒舌鬼才熊仔，帶來首張彩膠專輯《∞→0》音樂分享會，與樂迷面對面暢談創作歷程。（誠品提供）誠品書店松菸不打烊黑膠市集特邀台灣饒舌鬼才熊仔，帶來首張彩膠專輯《∞→0》音樂分享會，與樂迷面對面暢談創作歷程。（誠品提供）

此外，話題黑膠同樣精采，包括流行天王麥可傑克森最新電影原聲帶《Michael》，以及象徵V鋼彈的《機動戰士鋼彈 逆襲的夏亞》白色彩膠。活動期間，誠品會員單筆滿 3,600 元即贈 NSO《號響蒼穹》音樂會票券；滿 5,000 元可現抵 250 元。現場備有多款唱盤、耳機開放試聽，不論是資深藏家或新手，都能在職人推薦下找到專屬的黑膠BGM。

誠品書店松菸不打烊黑膠市集5月5日起開張，並首次展出Pro-Ject The Dark Side of The Moon：Final Edition黑膠唱盤+黑膠唱片限量典藏組合。（誠品提供）誠品書店松菸不打烊黑膠市集5月5日起開張，並首次展出Pro-Ject The Dark Side of The Moon：Final Edition黑膠唱盤+黑膠唱片限量典藏組合。（誠品提供）

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