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台灣如何加入「世界唱片行日」？誠品高雄 5/10邀黑膠職人揭密 百合花直刻黑膠 2.2 萬成交

2026/04/29 12:30

RSD Taiwan共同創辦人之一薑黃。（誠品提供）RSD Taiwan共同創辦人之一薑黃。（誠品提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕「Record Store Day 世界唱片行日」（RSD）於今年4月首度正式登台，掀起全台實體唱片搶購熱潮，延續此股黑膠復興浪潮，誠品書店高雄大遠百店即日起至5月11日推出「屋頂黑膠案內所」，更將於5月10日邀請RSD Taiwan 共同創辦人薑黃與Henry現身揭密，台灣是如何從０到１，正式加入全球最大黑膠與實體音樂文化節慶，以及首屆活動中排隊搶購、百合花直刻黑膠創下2.2萬元拍賣價的背後花絮。

4月18日舉辦的RSD Taiwan在玉成戲院錄音室進行的「直刻黑膠」活動實況。（NPCC提供）4月18日舉辦的RSD Taiwan在玉成戲院錄音室進行的「直刻黑膠」活動實況。（NPCC提供）

薑黃受訪時透露，今年4月18日舉辦的RSD Taiwan 盛況空前，不僅熱門品項全台缺貨，在玉成戲院錄音室進行的「直刻黑膠」（Direct-to-disc cutting）活動更成為亮點。葛萊美認證職人Marco更於現場演出內容直接刻錄成實體片，這種「無法點擊略過」的等待感，亦被樂迷視為一種「反演算法」的珍貴文化體驗。薑黃回憶，當晚演出陣容包括草本藥師、羅妍婷、共振效應、百合花及鹽埕區長，呈現多元音樂風格，活動特別邀請來自菲律賓、具葛萊美認證資格的類比黑膠職人Marco及其團隊 Mix Machine Analog，於現場進行「直刻黑膠」（Direct-to-disc cutting），同步將演出內容刻錄成實體唱片，完整記錄當下聲音與現場氛圍。

世界唱片行日大使、同根生樂團團長楊智博擔任拍賣官發起競標。（NPCC提供）世界唱片行日大使、同根生樂團團長楊智博擔任拍賣官發起競標。（NPCC提供）

特別的是，每組演出完後，即刻現場製作one & only 黑膠並進行現場拍賣，由世界唱片行日大使、同根生團長楊智博擔任拍賣官發起競標，其中以百合花的live直刻黑膠以新台幣22,000元創下當日最高成交價。薑黃提到，預計今年年底將舉辦第二場RSD TAIWAN 世界唱片行日。

誠品書店高雄大遠百店17F音樂館即日起至推出「屋頂黑膠案內所」。（誠品提供）誠品書店高雄大遠百店17F音樂館即日起至推出「屋頂黑膠案內所」。（誠品提供）

除了RSD幕後故事，高雄大遠百「黑膠案內所」更蒐羅萬件黑膠，5月2日邀請屏東知名黑膠咖啡廳「多格奧特」主理人 Jason 帶領樂迷重返金曲現場。展場精選華語偶像始祖劉文正、情歌天后萬芳及孫燕姿等典藏作品，並結合獨家「音樂職人選樂」，透過手機掃描展區 Spotify Code 即可聆聽四大主題歌單。即日起至5月11日，新品黑膠5張79折起，會員滿 3,000 元再獲 300 元電子抵用券，為南部樂迷打造最完整的黑膠資訊站。

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