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邵族祖靈祭傳承與實踐者高春貴辭世 文化部將頒贈旌揚狀

2026/04/29 11:25

重要民俗「邵族Tungkariri Lus’an（祖靈祭）」高家領唱長老（Paruparu）高春貴Bulaw Lhkatanamarutaw長期擔任Lus’an（祖靈祭）「祭歌領唱」重要職務，傳承狩獵知識與祖靈屋營造工法，守護邵族傳統生活與文化。（南投縣魚池鄉邵族文化發展協會提供）重要民俗「邵族Tungkariri Lus’an（祖靈祭）」高家領唱長老（Paruparu）高春貴Bulaw Lhkatanamarutaw長期擔任Lus’an（祖靈祭）「祭歌領唱」重要職務，傳承狩獵知識與祖靈屋營造工法，守護邵族傳統生活與文化。（南投縣魚池鄉邵族文化發展協會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕重要民俗「邵族Tungkariri Lus'an（祖靈祭）」高家領唱長老（Paruparu）高春貴Bulaw Lhkatanamarutaw於4月24日辭世。文化部長李遠聞訊表達哀悼與不捨，並表示，高春貴為重要民俗的傳承與實踐者，長期擔任Lus'an（祖靈祭）「祭歌領唱」重要職務，傳承狩獵知識與祖靈屋營造工法，守護邵族傳統生活與文化，為臺灣原住民族無形文化資產傳承與延續的重要支柱，文化部將頒贈旌揚狀予以表彰。

Lus'an（祖靈祭）是邵族最重要的年度祭儀，維繫邵族社會組織運作與分工模式，2015年經文化部登錄為重要民俗「邵族Tungkariri Lus'an（祖靈祭）」，並認定「南投縣魚池鄉邵族文化發展協會」為保存者。高姓家族在Lus'an祭典期間負責「祭歌領唱」與「試獵儀式」的傳承；在大祭期間與陳姓家族，輪流提供家中庭院搭建祖靈屋。

「祭歌領唱」由高家與陳家氏族長老擔任，帶領族人逐戶飲公酒，或於大祭期間在祖靈屋圈舞歌唱，是守護祭典的關鍵人物，高春貴Bulaw Lhkatanamarutaw長期擔任「祭歌領唱」重要角色，熟悉節奏歌詞與禁忌；「試獵儀式」則是傳承狩獵知識的重要傳統，兼具祭儀、生態、倫理的意義，高春貴Bulaw Lhkatanamarutaw深諳邵族祭儀知識與相關技藝，包含「試獵儀式」的陷阱製作、「祖靈屋」營造及「鞦韆祭」的鞦韆製作工法，並帶領部落青年進行傳習教學。

文化部表示，高春貴Bulaw Lhkatanamarutaw一生致力於「邵族Tungkariri Lus'an（祖靈祭）」文化的傳承、保存與維護，以及協助部落公共事務推動，文化部將持續輔導協助Lus'an（祖靈祭）文化的傳承紀錄工作，讓珍貴的原住民族無形文化資產持續傳承發揚。

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