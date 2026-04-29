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你的鄰居可能在裡面！台北戲劇獎「看戲觀察團」擴編至60人 「跨領域素人」聯手決定誰入圍

2026/04/29 11:47

第2屆台北戲劇獎頒獎典禮將於7月6日登場。圖為第1屆得獎者合影。（台北市文化局提供）第2屆台北戲劇獎頒獎典禮將於7月6日登場。圖為第1屆得獎者合影。（台北市文化局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市政府文化局主辦的年度劇場盛事「台北戲劇獎」，將於今（29）日下午揭曉第2屆入圍名單。本屆首度完整受理 2025 全年度於台北市公有場館正式售票演出的作品，報名熱度極高，共計吸引65個劇團、96件作品角逐，總報名件數達899件。相較首屆，不論在團隊數、作品量還是題材多元性上皆改寫紀錄，展現台灣劇場界在後疫情時代強勁的創作動能。初審階段最具特色的「看戲觀察團」也納入資訊、金融、教育及服務業等領域的戲迷，共同推選入圍作品。

文化局說明，初審階段最具特色的「看戲觀察團」也由50位擴編至60位。成員不僅包含專業劇場工作者、學者與藝評媒體，更納入 10 位年齡橫跨20至50多歲的觀眾代表，背景涵蓋資訊、金融、教育及服務業等。文化局表示，透過多元視角的參與，期望讓台北戲劇獎的評選結果更具代表性，形塑出與社會共構的劇場價值。隨著本屆30件入圍作品出爐，台灣劇場的題材廣度與表現能量，也再度為產業寫下值得期待的新篇章。

文化局指出，為了因應劇場專業分工的趨勢，本屆獎項制度迎來重要優化。原有的「最佳劇場設計獎」正式細分為「最佳舞台設計獎」、「最佳燈光設計獎」、「最佳服裝造型設計獎」及「最佳影像／聲音設計獎」等 4 項，旨在精確表彰幕後職人的專業貢獻。此外，看準近年快速成長的音樂劇產業，本屆增設「音樂劇傑出創作者獎」，開放作詞、作曲、編舞等人才參與，使總獎項從 11項擴增至15項。入圍名單預計今日下午揭曉。

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