台南市府官員畫作奪日本福岡大賞 藝術融入台南警消日常

台南市政府副秘書長徐健麟參加日本福岡第四回書畫展，以《一葦渡江圖》獲福岡教育委員會賞。（徐健麟提供）

〔記者王捷／台南報導〕台南市政府副秘書長徐健麟參加日本福岡第四回書畫展，以《一葦渡江圖》獲福岡教育委員會賞。他的畫作其實對警消並不陌生，消防局與南警交通大隊都掛有其作品，其中交大《一帆風順》是祈求交通狀況平穩，《大願地藏王菩薩》則是表達消防人員在災害中救難的精神。

鼓勵警麻豆分局破案，送上的《卯兔星君》。（徐健麟提供）

徐健麟師承名家、中華美術家協會王海峰理事長，這次獲獎，他感謝評審與恩師指導，在台南服務期間，更將藝術融入公務環境。例如去年底，台南下營九龍太子宮珍貴神像「卯兔星君」遭竊，該神像全台僅此一尊，供奉已有27年。台南麻豆分局在高雄與台中拘捕3名竊嫌，並尋回失竊金身，他除了送上加菜金，還有一幅「卯兔星君」水墨畫，並題詩紀念破案。

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《一帆風順》放在南警交通大隊，祈求交通狀況平穩。（徐健麟提供）《大願地藏王菩薩》則是表達消防人員在災害中救難的精神。（徐健麟提供）

《一帆風順》共二幅，分別懸掛於交通大隊長辦公室及市府曾文願景園區記者室。其畫作《大願地藏王菩薩》掛於消防局辦公室，《西方三聖》見於安平觀音亭念佛堂，讓藝術走入日常。

福岡教育委員會賞，是日本地方教育機關推廣藝術設立的榮譽，表彰具有社會教育意義的創作者，該獎項核心理念在於將藝術與民間教育制度結合，以提升市民素養。

2026年本屆書畫展在福岡縣立美術館落幕，由國際宋徽宗書畫藝術研究院等單位主辦。除徐健麟獲獎，吳龍寶及黃水源獲福岡文化聯盟賞；林品陞、許子凡、洪賜隆、胡順華、李蕙瑾獲日本日中藝術文化振興協會賞；彭瓊瑩、江美蓮、沈千暉獲九州日中水墨畫研究會賞；邱晴菲及張蔋芬獲佳作賞。

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