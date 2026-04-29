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歷史建築「豐原林務局宿舍群」 北區工程預計5月動工

2026/04/29 15:00

「豐原林務局宿舍群北區修復及再利用工程」全區模擬圖。（林業署提供）「豐原林務局宿舍群北區修復及再利用工程」全區模擬圖。（林業署提供）

〔記者歐素美／台中報導〕林業及自然保育署台中分署今天舉辦「豐原林務局宿舍群北區修復再利用工程」施工前說明會，宣布見證台灣中部百年林業發展歷程的歷史建築「豐原林務局宿舍群」北區，將於5月開工，預定於2028年完工，未來修復完成後，將串聯八仙山國家森林遊樂區生態旅遊軸帶，打造豐原最具代表性的林業文化新亮點。

林業保育署台中分署強調，該工程不僅為建築修復工程，更著重於將林業歷史融入現代生活。這次進行修復的陽明街北區建築群，屬行政院核定的中長程計畫，工程總經費約7968萬元，工程將秉持「修舊如舊」原則，保留其原始風貌與歷史記憶，延續林業文化的內涵。

「豐原林務局宿舍群」為1927年八仙山林場的營林所台中出張所改移駐豐原後，陸續興建的職員宿舍，台中市政府於2015年公告登錄為歷史建築群，且其構材皆為台灣檜木製造，為見證豐原林業發展的重要文化資產，極具歷史價值的意義。

目前位於北區的市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」已完成修復並於去年對外開放，未來將與宿舍群北區整體規畫整合，重現林業歷史風華，提供更完整的文化體驗，並期盼透過這次修復再利用工程，形塑中部地區重要的文化傳承據點，並帶動地方觀光與產業發展。

營林所台中出張所宿泊所已修復，去年開放。（林業署提供）營林所台中出張所宿泊所已修復，去年開放。（林業署提供）

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