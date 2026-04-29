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第２屆台北戲劇獎入圍名單出爐！吳靜吉獲特別貢獻獎 莫子儀、林美秀角逐演員大獎

2026/04/29 14:59

第2屆台北戲劇獎今日揭曉入圍名單，將於7月6日舉辦頒獎典禮並同步揭曉得獎名單。（記者董柏廷攝）第2屆台北戲劇獎今日揭曉入圍名單，將於7月6日舉辦頒獎典禮並同步揭曉得獎名單。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市政府文化局主辦的第二屆「台北戲劇獎」，於今（29）日公布入圍名單。本屆從899件作品中最終選出30件入圍、共計70項提名。其中，有「劇場守護者」之稱的吳靜吉博士獲頒「特別貢獻獎」，表彰其跨世紀引領台灣劇場發展、培育無數人才的卓越貢獻。

本屆名單競爭激烈，台南人劇團《水中之屋》橫跨最佳戲劇、導演、編劇、男演員及舞台、燈光設計等6項提名，成為關注焦點；莎士比亞的妹妹們的劇團由京劇天后魏海敏領軍的作品《女王的名字》，則以5項提名緊隨其後。此外，笨鳥工作室的《嫌疑犯X的獻身》同樣表現不俗，亦入圍5項獎項，其中包括備受矚目的最佳男演員獎（莫子儀）與影像設計獎（王奕盛）。

演員獎項更是星光熠熠，戲劇類女演員獎由林美秀、王琄、徐堰鈴等硬底子演員同台爭奪劇后；男演員類除了莫子儀，還有實力派的林子恆、張家禎，以及義興閣掌中劇團的王凱生，展現出台灣劇場跨領域、跨世代的共生景觀。音樂劇類別則由《火神的眼淚》與《當亞斯遇見人魚》表現最突出，方宥心、周家寬、蕭東意等影視劇場熟面孔皆在入圍之列。

頒獎典禮將於7月6日於台北表演藝術中心「球劇場」隆重舉行，此外，為了讓無法親臨現場的觀眾也能同步見證這份榮耀，頒獎典禮將於７月６日晚間７點起在華視頻道LIVE直播，線上轉播則由 LINE TODAY 及台北戲劇獎官方 YouTube 頻道同步放送。


【入圍名單如下】


■特別貢獻獎
吳靜吉

■最佳戲劇獎
莎士比亞的妹妹們的劇團 魏海敏✕王嘉明《女王的名字》
台南人劇團《水中之屋》
綠光劇團 綠光世界劇場《八月，在我家》
表演工作坊文化創意股份有限公司《寶島一村》
義興閣掌中劇團 《英雄製造》

■最佳音樂劇獎
故事工廠 《火神的眼淚》音樂劇
C MUSICAL製作 韓國授權音樂劇《有真與有真》
紅潮劇集 《當亞斯遇見人魚》
唱歌集音樂劇場 《今晚，我想來點》翻轉の人生音樂劇
嚎哮排演 《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》

■最佳獨立精神獎
烏犬劇場《你說的我不相信》
娩娩工作室《騷動之川》
身聲劇場《落頭氏》
明日和合製作所《FAMILY TRIANGLE：二生三，三生萬物》
狂想劇場《媽吉》──姐妹仔伴 Tsí-muē-á-phuānn

■最佳導演獎
王嘉明 莎士比亞的妹妹們的劇團 魏海敏✕王嘉明《女王的名字》
呂柏伸 台南人劇團《水中之屋》
吳定謙 綠光劇團 綠光世界劇場《八月，在我家》
吳維緯 笨鳥工作室《嫌疑犯X的獻身》
洪千涵、洪唯堯、曾睿琁 明日和合製作所《FAMILY TRIANGLE：二生
三，三生萬物》

■最佳編劇獎
邱安忱、李璐、吳世偉 同黨劇團《灰男孩》
許正平 台南人劇團《水中之屋》
蔡柏璋 台南人劇團《Reality No-Show》─改編自真實故事
張加欣 盜火劇團《隔壁房間的大象》
簡莉穎 台南人劇團《服妖之鑑》

■最佳舞台設計獎
陳冠霖 烏犬劇場《你說的我不相信》
李柏霖 台南人劇團《水中之屋》
李柏霖 綠光劇團 綠光世界劇場《八月，在我家》
謝均安 笨鳥工作室《嫌疑犯X的獻身》
王孟超 表演工作坊文化創意股份有限公司《寶島一村》

■最佳燈光設計獎
王天宏 莎士比亞的妹妹們的劇團 魏海敏✕王嘉明《女王的名字》
李意舜 台南人劇團《水中之屋》
鄧振威 綠光劇團 綠光世界劇場《八月，在我家》
陳崇文 盜火劇團《隔壁房間的大象》
曾彥婷 三缺一劇團✕陳瑞祥《野犬》

■最佳服裝造型設計獎
賴宣吾 莎士比亞的妹妹們的劇團 魏海敏✕王嘉明《女王的名字》
李育昇 台南人劇團《Reality No-Show》─改編自真實故事
謝建國 笨鳥工作室《嫌疑犯X的獻身》
趙天誠 再現劇團《落人之家》
謝介人 人力飛行劇團《後生》

■最佳影像／聲音設計獎

．影像設計
王奕盛 笨鳥工作室《嫌疑犯X的獻身》
黃詠心 明日和合製作所《FAMILY TRIANGLE：二生三，三生萬物》
．聲音設計
柯智豪、林芳宜 莎士比亞的妹妹們的劇團 魏海敏✕王嘉明《女王的名字》
李慈湄 烏犬劇場《你說的我不相信》
林宏宇（大雨）、 柯鈞元、曾伯豪 熱天文化藝術有限公司 2025噪音風暴：《鬼地方》

■音樂劇傑出創作者獎
．作詞
張清彥 嚎哮排演《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》
．作曲
張清彥 嚎哮排演《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》
張清彥 唱歌集音樂劇場《今晚，我想來點》翻轉の人生音樂劇
梁允睿 紅潮劇集《當亞斯遇見人魚》
．編舞
張雅婷 躍演《釧兒》十週年旗艦版  

■最佳戲劇類男演員獎
林子恆 同黨劇團《灰男孩》
張家禎 台南人劇團《水中之屋》
莫子儀 笨鳥工作室《嫌疑犯X的獻身》
陳瑞祥 三缺一劇團✕陳瑞祥《野犬》
王凱生 義興閣掌中劇團《英雄製造》

■最佳戲劇類女演員獎
林美秀 綠光創藝股份有限公司《人間條件四》一樣的月光
王 琄 綠光劇團 綠光世界劇場《八月，在我家》
徐堰鈴 楊景翔演劇團《蘑菇》
賴玟君 盜火劇團《隔壁房間的大象》
何冠儀 三缺一劇團✕何冠儀《大伙快炒》

■最佳音樂劇類男演員獎
周家寬 故事工廠《火神的眼淚》音樂劇
梁允睿 紅潮劇集《當亞斯遇見人魚》
宮能安 唱歌集音樂劇場《今晚，我想來點》翻轉の人生音樂劇
蕭東意 嚎哮排演《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》
黃建豪 嚎哮排演《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》

■最佳音樂劇類女演員獎
方宥心 故事工廠《火神的眼淚》音樂劇
李 曼 紅潮劇集《當亞斯遇見人魚》
張雅涵 活界創造股份有限公司 百老匯搖滾音樂劇《NEXT TO NORMAL近乎正常》
大 甜 C MUSICAL製作 韓國授權音樂劇《小王子》
詹喆君 唱歌集音樂劇場《今晚，我想來點》翻轉の人生音樂劇

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