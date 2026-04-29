第2屆台北戲劇獎入圍記者會 陳家逵「臨時」擔任主持人 郭子乾爆笑模仿賴清德

演員郭子乾向大家招呼時，突然模仿起總統賴清德，希望台北市繼續舉辦戲劇獎，「選對的人，走對的路。」（記者胡舜翔攝）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市文化局今（29）舉辦第2屆台北戲劇獎入圍記者會，由演員陳家逵開場主持，「主持人肚子痛來不了？唉，在劇場什麼大風大浪沒看過，我來！」他表示，這屆報名踴躍，共有65個劇團、96件作品報名，總計報獎件數達899件。陳家逵與這屆台北戲劇獎總召集人劉若瑀、第一屆台北戲劇獎最佳男演員得主金士傑、金鐘影后鍾欣凌以及模仿天王郭子乾共同揭曉入圍名單。在公布前，郭子乾向大家招呼時，突然模仿起總統賴清德，希望台北市繼續舉辦戲劇獎，「選對的人，走對的路。」

演員陳家逵開場主持第2屆台北戲劇獎入圍記者會。（記者胡舜翔攝）

郭子乾開玩笑說：「看到大家稀稀落落的掌聲，就知道我是『沒有過半』的狀況。」當然這不是重點，主要是台北戲劇獎可以獎勵這些在舞台劇上，兢兢業業、幕前幕後的所有人員。郭子乾表示，「蔡詩萍這個局長，本來我是要網羅到總統府。但是沒有辦法，他已經在台北市擔任文化局長，我也希望你能夠把台北戲劇獎傳承下去，第1屆、第2屆、第3屆一直下去。反正總而言之，『選對的人，走對的路』。要選蔡詩萍局長這麼堅持把戲劇獎維持下去、這條對的路，讓所有戲劇、舞台劇上面的人員都能夠發光發熱的一條路。」

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第1屆台北戲劇獎最佳男演員得主金士傑。（記者胡舜翔攝）金鐘影后鍾欣凌。（記者胡舜翔攝）

台北市文化局表示，這屆首度完整受理2025年於台北市公有場館正式售票演出作品報名，共有65個劇團、96件作品報名，總計報獎件數達899件，包括71齣戲劇與25齣音樂劇。經複審評審討論後，選出30件入圍作品，含22齣戲劇、8齣音樂劇，總共70項提名。台南人劇團《水中之屋》入圍最多獎項，總計獲得6項提名；莎士比亞的妹妹們的劇團《女王的名字》、綠光劇團《八月，在我家》、嚎哮排演《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》、笨鳥工作室《嫌疑犯X的獻身》各獲5項提名。

台北市文化局長蔡詩萍。（記者胡舜翔攝）

台北市文化局長蔡詩萍致詞提到，他曾經在劇場當過演員，直到現在，仍強烈記得站在台上、面對第一排觀眾，必須精準呈現動作與台詞的那種感覺。他說，去年台北戲劇獎用了半年的時間試辦，過程非常成功；今年則是完整的一年，希望台北戲劇獎能再接再厲。他承諾，台北戲劇獎不是放完就沒了的煙火，而是能建立起一套完善的制度。讓大家每年都對這場盛事有所期待，讓更多劇團願意把這個獎項當成努力的目標，「台北戲劇獎雖然才剛起步，但我們已經跨出了重要的一大步，我們會繼續努力把這件事做好。」

第2屆台北戲劇獎總召集人劉若瑀。（記者胡舜翔攝）

這屆台北戲劇獎總召集人劉若瑀表示，這次討論過程激烈，開玩笑說：「可能真的要拿骨棒請大家冷靜一點！」不過，她也說，每一次討論完後，心中都充滿了感動，心想「在台灣，怎麼有這麼棒的一群在藝術界耕耘這麼久的朋友們？他們在各自的專業領域之外，真的毫無保留地表達意見。」劉若瑀提到，這使得整個評選結果呈現出極高的多元性；有些作品可能聽都沒聽過，卻在激烈競爭中脫穎而出，甚至名列前茅，這讓她覺得台灣真的是一個文化非常多元的地方。

台北市文化局表示，第2屆獎項設置隨劇場創作趨勢與專業分工，從原本11項擴增為15項獎項。除了將原本的「最佳劇場設計獎」擴分為「最佳舞台設計獎」、「最佳燈光設計獎」、「最佳服裝造型設計獎」及「最佳影像／聲音設計獎」等4個獎項外，也增設「音樂劇傑出創作者獎」，開放音樂劇作詞、作曲、編曲、編舞及動作設計等人才參與。

台北市文化局說，頒獎典禮將於7月6日在台北表演中心球劇場舉行，由具主持、劇場及演員背景的方宥心擔任典禮主持人。頒獎典禮電視直播將從晚間7點於華視頻道播出，聚光大道暨頒獎典禮線上轉播可鎖定LINE TODAY以及台北戲劇獎YouTube頻道。

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