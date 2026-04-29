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台灣文化與中國有何差別？ 李遠提台美關係解答

2026/04/29 18:28

文化部長李遠（左2）與美國在台協會代理處長梁凱雯（右2）共同出席記者會。（記者凌美雪攝）文化部長李遠（左2）與美國在台協會代理處長梁凱雯（右2）共同出席記者會。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕今年是文化部駐紐約辦事處台北文化中心35週年，適逢美國250週年建國，因此，文化部將自5月起在紐約推出「Taiwan POP台灣上奅—曼哈頓台灣文化黑潮」計畫，以長達5個月、在紐約多點式的活動，期盼讓更多美國人看見台灣文化的多元魅力。今（29）日記者會特別邀請美國在台協會代理處長梁凱雯（Karin M. Lang），以及多位美國經貿與學術文化人士出席，與文化部長李遠共同宣告計畫正式啟動。

李遠致詞時表示，今天與梁凱雯處長第一次見面，她提到，在美國很多人還搞不清楚中國文化跟台灣文化有什麼差別。但如果看到將於紐約陸續登場的系列展演，「她會發現台灣文化是不太一樣的。」這次「台灣上奅」的「奅」，台語有時髦的意思，但李遠認為，還有很勇敢、很脫穎而出之意，也是「用各種方式吸引別人，注意我們」。

李遠說，適逢美國建國250週年，做為戰後世代，親眼看到美國人怎麼幫助台灣，後來更提供獎學金讓台灣學生到美國唸書，有很多人回來後，努力重新建設台灣，走到如今讓人驕傲的樣貌，因此，也期待藉「Taiwan POP」感謝美國對台灣一直以來的友誼及協助。

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