自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 看表演

舞動實驗精神 台南家齊高中舞蹈班《舞搞Show搞》跨風格詮釋青春樣貌

2026/04/29 19:32

台南家齊高中舞蹈班年度創作舞展，展現青春能量。（家齊高中提供）台南家齊高中舞蹈班年度創作舞展，展現青春能量。（家齊高中提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南最具青春能量的舞蹈盛事即將登場！國立台南家齊高中舞蹈班第34屆年度實習創作舞展《舞搞Show搞》，將於5月1日演出，以多元舞風串連古今，展現新世代舞者的創作爆發力與身體語彙。

舞展主題「舞搞Show搞」，巧妙融合「舞蹈」與台語諧音「有夠（u-kàu）」，傳達學生「有夠愛跳舞、有夠愛表演」的熱血精神。所謂「舞搞」，並非嬉鬧搞怪，而是象徵舞者在創作過程中勇於嘗試、突破框架的實驗精神與藝術態度。在專業舞蹈教育長期培育下，學生從自身生命經驗出發，觀察日常與社會現象，轉化為具張力的舞台作品，展現當代青年對身體與表演藝術的多元想像。

學生原創舞作從日常觀察到古典跨時空演繹。（家齊高中提供）學生原創舞作從日常觀察到古典跨時空演繹。（家齊高中提供）

此次演出由第34、35、36屆舞蹈班學生共同參與，集結12首原創作品，風格橫跨現代舞、民族舞與舞蹈劇場等多種形式。作品內容從細膩觀察到大膽詮釋，展現學生對世界的感知與詮釋能力。

其中，現代舞作品《瑪嘶叮頭》以英文「mosquito（蚊子）」諧音命名，透過觀察蚊子飛行姿態、嗡嗡聲響與叮咬後的搔癢反應，轉化為肢體語言，將微小生物放大為舞台上的戲劇張力，展現創作的幽默與巧思。

另一作品《闇の力》則聚焦青少年心理，以「中二病」為靈感，描繪青春期在自我認同與幻想世界之間拉扯的矛盾狀態。作品呈現出渴望成熟卻又帶有誇張與叛逆的情緒，透過肢體語言反映青春成長的混沌與能量。

台南家齊高中《舞搞Show搞》，將於5月1日演出。（家齊高中提供）台南家齊高中《舞搞Show搞》，將於5月1日演出。（家齊高中提供）

在民族舞部分，以中國古典藝術為創作基礎，取材自明代畫家仇英名作〈漢宮春曉圖〉，透過舞蹈重現宮廷佳麗清晨起居的多樣姿態與場景，讓古典畫作在舞台上轉化為流動的身體敘事，展現跨時空的藝術對話。

舞展將於5月1日晚間7時，在家齊高中四維樓禮堂演出，免費索票入場。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中