舞動實驗精神 台南家齊高中舞蹈班《舞搞Show搞》跨風格詮釋青春樣貌

台南家齊高中舞蹈班年度創作舞展，展現青春能量。（家齊高中提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南最具青春能量的舞蹈盛事即將登場！國立台南家齊高中舞蹈班第34屆年度實習創作舞展《舞搞Show搞》，將於5月1日演出，以多元舞風串連古今，展現新世代舞者的創作爆發力與身體語彙。

舞展主題「舞搞Show搞」，巧妙融合「舞蹈」與台語諧音「有夠（u-kàu）」，傳達學生「有夠愛跳舞、有夠愛表演」的熱血精神。所謂「舞搞」，並非嬉鬧搞怪，而是象徵舞者在創作過程中勇於嘗試、突破框架的實驗精神與藝術態度。在專業舞蹈教育長期培育下，學生從自身生命經驗出發，觀察日常與社會現象，轉化為具張力的舞台作品，展現當代青年對身體與表演藝術的多元想像。

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學生原創舞作從日常觀察到古典跨時空演繹。（家齊高中提供）

此次演出由第34、35、36屆舞蹈班學生共同參與，集結12首原創作品，風格橫跨現代舞、民族舞與舞蹈劇場等多種形式。作品內容從細膩觀察到大膽詮釋，展現學生對世界的感知與詮釋能力。

其中，現代舞作品《瑪嘶叮頭》以英文「mosquito（蚊子）」諧音命名，透過觀察蚊子飛行姿態、嗡嗡聲響與叮咬後的搔癢反應，轉化為肢體語言，將微小生物放大為舞台上的戲劇張力，展現創作的幽默與巧思。

另一作品《闇の力》則聚焦青少年心理，以「中二病」為靈感，描繪青春期在自我認同與幻想世界之間拉扯的矛盾狀態。作品呈現出渴望成熟卻又帶有誇張與叛逆的情緒，透過肢體語言反映青春成長的混沌與能量。

台南家齊高中《舞搞Show搞》，將於5月1日演出。（家齊高中提供）

在民族舞部分，以中國古典藝術為創作基礎，取材自明代畫家仇英名作〈漢宮春曉圖〉，透過舞蹈重現宮廷佳麗清晨起居的多樣姿態與場景，讓古典畫作在舞台上轉化為流動的身體敘事，展現跨時空的藝術對話。

舞展將於5月1日晚間7時，在家齊高中四維樓禮堂演出，免費索票入場。

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