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回憶光影裡的人生百態 高市文化局出版《神奇照相館》保存30家老相館記憶

2026/04/29 20:32

《神奇照相館—高雄人情商店．老照相館時代故事》總共紀錄30家照相館沖印店見證地方發展的故事。（高市文化局提供）《神奇照相館—高雄人情商店．老照相館時代故事》總共紀錄30家照相館沖印店見證地方發展的故事。（高市文化局提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕到照相館拍照，曾經是全民的共同記憶，如今隨著人手至少一支手機隨拍隨錄，照相館一間間歇業退場，高市文化局出版《神奇照相館—高雄人情商店．老照相館時代故事》，記錄30家照相館沖印店見證地方發展的故事，今日下午在駁二典像濕版攝影工藝舉行新書發表記者會。

高市文化局長王文翠表示，影像不只是記錄，更是地方的體溫與重量，昔日從證件照、婚禮側拍、阿公的黑白相片，到阿嬤最後一張遺照、小孩留學前、男人當兵後、女人初為人母等，都在老相館裡留下印記，她任職高史博館長時，館內收藏許多老照片，更是高雄城市百年記憶的重要資產。

高市文化局出版《神奇照相館—高雄人情商店．老照相館時代故事》，今日下午在駁二典像濕版攝影工藝舉行新書發表記者會。（高市文化局提供）高市文化局出版《神奇照相館—高雄人情商店．老照相館時代故事》，今日下午在駁二典像濕版攝影工藝舉行新書發表記者會。（高市文化局提供）

高市文化局表示，或許照相館過時了，但台灣很多地方記憶，其實就是被老照相館留存著，《神奇照相館》一書集結15位當代高雄作家、攝影師和繪者，歷經一年半的田野調查與史料梳理，網羅山海線和縱貫線總共記錄30家照相館沖印店見證地方發展的故事。

從最遠的六龜山邊光影黃金年代的「麗美照相館」、「永和相館」，旗山山城的「奇奇彩色沖印社」、「日光照相館」、「藝林照相館」；海線彌陀「真善美藝苑」，鹽埕「國峰照相館」、鼓山「影藝照相館」、縱貫線楠仔坑中街悠悠歲月的「吉相攝影照館」，「望家攝影社」是左營的時代見證者，橋頭鏡頭下流轉40年的鄉鎮記憶「吉祥照相館」，到軍校裡開「分店」的鳳山「集美照相館」、苓雅「佳斯美攝影社」等，《神奇照相館—高雄人情商店．老照相館時代故事》承載高雄一段段攝影世家的百年光影，也彰顯了百家崢嶸的照相館輝煌年代。

高市文化局將陸續推出照相館相關講座、走讀、DIY體驗，示範操作攝影道具，讓民眾洗出珍貴的復古照片，帶領讀者穿梭光影隧道，找回老派高雄的優雅、人情與鄉愁，歡迎密切注意《文化高雄》月刊及《就是愛朗讀-高雄》fb訊息。

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