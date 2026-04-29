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絲瓜、葫蘆全變成收藏品 彰化文創精品認證出爐

2026/04/29 20:43

鼓勵彰化縣業者打造具文化意象的文創商品，提升產品價值，縣府今表揚獲獎業者並進行授證典禮。（彰化縣府提供）鼓勵彰化縣業者打造具文化意象的文創商品，提升產品價值，縣府今表揚獲獎業者並進行授證典禮。（彰化縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府推動文創品牌升級，今年文創精品認證首度增設「文創精品類」，把評選從過去偏向商品與包裝，進一步拉高到工藝與設計整合的層次，共3件獲得認證，包含陶藝、茶葉瓷壺還有燈飾。

彰化縣長王惠美（左3）頒獎表揚獲獎業者。（彰化縣府提供）彰化縣長王惠美（左3）頒獎表揚獲獎業者。（彰化縣府提供）

彰化縣府今（29）日在縣府中庭舉行授證典禮，今年共70家業者、135件商品參賽，創下歷年新高，其中30家是首次投件的新面孔。經評選後，共選出13件作品，包含首度設立的精品類3件、文創商品類5件、視覺包裝設計類5件。

彰化文創精品認證今年有13件作品獲獎，件件皆以彰化文化風土與地方生活為靈感，擁有獨一無二的故事。（彰化縣府提供）彰化文創精品認證今年有13件作品獲獎，件件皆以彰化文化風土與地方生活為靈感，擁有獨一無二的故事。（彰化縣府提供）

新增的「文創精品類」被視為最大亮點，評選核心放在工藝深度、文化敘事與長期品牌潛力，和以往偏向生活使用的商品類有所區隔，展現工藝與生活美學的完美結合。

文創認證活動今年首創精品類，有3件獲選，彰化縣長王惠美與民代聽業者解說創作精神。（彰化縣府提供）文創認證活動今年首創精品類，有3件獲選，彰化縣長王惠美與民代聽業者解說創作精神。（彰化縣府提供）

入選3件商品，其中，陶園工作坊《田園拾光》以陶土手作的溫度，將絲瓜成熟的姿態與田野風光凝鍊於日常器皿之中，為現代人保留一段農村的恬靜時光。

彰化縣花壇鄉農會《茉莉花壇茶壺組》曾榮獲德國 iF 設計大獎及2025彰化文創精品認證的袋茶包裝，巧妙打造成真實的瓷壺，帶來視覺與味覺的雙重饗宴。

葫巧工坊《玉光｜玉石／綠瑪瑙葫蘆燈》則大膽突破單一媒材限制，將天然葫蘆與高雅的玉石、綠瑪瑙深度結合，透過光影折射，展現出內斂且層次豐富的東方奢華美學。

入選作品將透過線上平台與實體展售推廣，並優先在「彰化設計週」亮相，縣府也會持續媒合通路。「彰化文創」網站平台：https://changhuaway.bocach.gov.tw/

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