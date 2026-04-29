盛夏走訪南半球墨爾本 驚喜收藏5種最富層次的秋冬色彩

於亞拉河谷酒莊品味在地精釀與美食，在開闊葡萄園感受墨爾本秋冬專屬的悠閒節奏。（Visit Victoria維多利亞州旅遊局提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕天氣逐漸變熱，讓人開始想念秋冬，而南半球的墨爾本，正迎來一年之中最富層次的秋冬季節，想要避暑、來個與北半球不一樣的「秋冬之旅」，不妨搭乘華航直飛墨爾本航班，體驗墨爾本的湛藍海岸、暖橘楓林、流金歷史、紅酒風味及雪白山景，5種分具魅力的色彩風景。

沿著大洋路自駕前行，在十二門徒岩迎接夕陽餘暉美景。（Visit Victoria維多利亞州旅遊局提供）

最先收藏的是迷人的海岸藍。輕鬆直飛墨爾本後，當地交通可以選擇自駕，從墨爾本市區出發，自駕約1至2小時，即可抵達被譽為世界最美公路──大洋路。沿途行經十二門徒岩等壯麗海蝕地景，筆直延伸的公路與無邊際的藍色海岸線相互交錯，構築出極具代表性的澳洲風景。建議可安排1至2日行程，於沿途小鎮停留，感受海風與自然共存的生活節奏。

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秋季行駛於墨爾本近郊林間道路，層層楓紅交織成拱形林蔭，將整段自駕旅程染上溫暖色調。（百軒廣告提供）

河谷和山區，融合橘紅與紅色的魅惑。距離市區約1小時車程的亞拉河谷，是澳洲最具代表性的葡萄酒產區之一，秋冬時節，葡萄園轉為沉穩色調，搭配當地酒莊精緻的餐飲體驗，旅客可在開闊山谷之中，細細品味葡萄酒與氣泡酒的風味層次。部分酒莊亦提供熱氣球體驗，於清晨升空，俯瞰整片葡萄園景致，為旅程增添不同視角。

而秋季的馬其頓山，是墨爾本近郊最具代表性的賞楓地點，沿著山區道路緩行，層層堆疊的楓紅與橘黃，讓整片森林彷彿被染上溫暖色調。這裡擁有Honour Avenue楓葉大道、私人花園、壯麗山景和歐式風情小鎮，是墨爾本知名的賞楓景點。

走訪巴拉瑞特等淘金小鎮，重現19世紀街景風貌，讓人感受墨爾本歷史的金色記憶。（Visit Victoria維多利亞州旅遊局提供）

墨爾本的人文底蘊也不容錯過，前往疏芬山等淘金小鎮，約需1至2小時車程，這些城市保留19世紀淘金熱時期的歷史風貌，展現1850年代淘金熱盛況，透過戶外博物館、街區建築與文化導覽，讓旅客重新認識澳洲發展的重要篇章。金色不僅象徵資源，更代表一段影響深遠的歷史軌跡。

墨爾本的秋冬，帶遊客走進夢幻的雪白世界。（Visit Victoria維多利亞州旅遊局提供）

當然也別忘了冬季的雪白天地，走進雪山，收藏銀白純淨的風景。當冬季來臨，可自駕前往維多利亞州知名雪場布勒山，無論是滑雪、雪地活動，或單純欣賞被白雪覆蓋的山林景致，都能為旅程增添另一種純粹與寧靜。從市區出發約3至4小時即可抵達，適合規畫2天1夜的雪地體驗行程。更多相關訊息詳詢華航收藏墨爾本城市絕色官網。

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