自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

北投兩大飯店首度聯手 指定專案品味跨館法日雙饗

2026/04/30 11:30

「北投初夏 法日雙饗 沁心漫旅」專案享受兩大飯店美食，圖為北投老爺PURE歐式餐廳午餐。（北投老爺酒店提供）「北投初夏 法日雙饗 沁心漫旅」專案享受兩大飯店美食，圖為北投老爺PURE歐式餐廳午餐。（北投老爺酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕一次享受北投兩大飯店美食！看好旅遊市場對深度體驗與多元餐飲的追求，北投老爺酒店與日勝生加賀屋首度跨界合作，整合雙方餐飲與湯泉資源，即日起至6/30止，推出「北投初夏 法日雙饗 沁心漫旅」專案。北投老爺推出「續住客早餐2選1」，連續入住兩晚者，亦可選擇加賀屋天翔廳體驗日式自助早餐；「1泊2食」方案除入住北投老爺，內含日勝生加賀屋下午茶及白磺大眾湯體驗。日勝生加賀屋亦規畫同款專案，凡連續入住2晚以上，即可任選一日前往北投老爺PURE歐式餐廳享用半自助式早餐；其2為「1泊3食」，除館內早晚餐外，可跨館品嘗PURE歐式餐廳午間活力套餐。兩館聯手打造跨館用餐模式，為北投提供更具層次的度假選擇。

日勝生加賀屋天翔廳以精湛和食文化聞名，將和風生活美學細膩鋪陳在餐檯上。（日勝生加賀屋提供）日勝生加賀屋天翔廳以精湛和食文化聞名，將和風生活美學細膩鋪陳在餐檯上。（日勝生加賀屋提供）

北投老爺PURE歐式餐廳早餐採半自助式，提供多元的主菜選擇。（北投老爺酒店提供）北投老爺PURE歐式餐廳早餐採半自助式，提供多元的主菜選擇。（北投老爺酒店提供）

北投老爺表示，本次專案核心亮點，在於打破場域限制的跨館餐飲服務。無論是入住北投老爺酒店或日勝生加賀屋者，凡連續入住2晚以上，可獲得「續住早餐2選1」的獨特權益，旅客能依照當日心情，自由選擇在其中1間飯店餐廳享用晨間佳肴。其中，北投老爺酒店PURE歐式餐廳展現截然不同的歐風氣息，早餐採半自助式供應，主廚嚴選當令物產結合法式烹飪工藝，提供多元的主菜選擇，並搭配備有鮮蔬沙拉與手作麵包的自助吧，營造出優雅明亮的晨間用餐氛圍；日勝生加賀屋天翔廳則以精湛的和食文化聞名，提供精緻的日式自助早餐，選用日本石川縣百萬穀米與台灣在地當季旬味，將和風生活美學細膩鋪陳在餐檯上。

日勝生加賀屋提供下午茶優格「摘味」，交織出專屬午後滋味。（日勝生加賀屋提供）日勝生加賀屋提供下午茶優格「摘味」，交織出專屬午後滋味。（日勝生加賀屋提供）

北投老爺以健康療癒為定位，空間設計構築出優雅且充滿當代感的場域氛圍。（北投老爺酒店提供）北投老爺以健康療癒為定位，空間設計構築出優雅且充滿當代感的場域氛圍。（北投老爺酒店提供）

針對追求味蕾體驗的旅客，本次專案特別規畫餐飲與館外設施的跨館串聯。預訂北投老爺酒店「1泊2食」專案的旅客，能前往日勝生加賀屋品嘗充滿和風美學的下午茶，並在純正日式形式的大眾湯中體驗白磺泉的溫潤放鬆。選擇日勝生加賀屋「1泊3食」住房專案的旅客，除享用館內和式食藝外，可前往北投老爺酒店PURE歐式餐廳享用精緻午間活力套餐，體驗主廚運用旬味物產重新詮釋義法料理的深度。透過雙館餐飲資源與溫泉設施的有效串接，旅人在最短距離內即可同時領略日式湯宿的細膩與歐法餐飲的雅致，讓旅程豐富度在品牌合作下達到極致。

日勝生加賀屋館內規畫體驗珍貴技法「若狹塗筷」，以及引領旅客體察自然的「日式花藝」。（日勝生加賀屋提供）日勝生加賀屋館內規畫體驗珍貴技法「若狹塗筷」，以及引領旅客體察自然的「日式花藝」。（日勝生加賀屋提供）

北投老爺酒店定位為國內指標性的健康療癒型飯店，空間設計運用大量通透採光與簡約的流動曲線語彙，構築出優雅且充滿當代感的身心停留場域。館內除提供溫潤白磺湯泉，亦規畫藝術展覽、瑜珈課程與夜間走讀體驗，將健康生活概念細膩融入每處環境細節。而日勝生加賀屋做為純正日式形式溫泉飯店，其建築空間充分展現數寄屋的設計美感，透過木質格柵、簷線層次與空間留白的細膩交織，呈現出和風美學含蓄且沉著的特質。為提升旅程的文化厚度，館內規畫多項富含日本底蘊的體驗活動，引領遊客貼近工藝與生活美感，例如「若狹塗筷」手作體驗聚焦於傳承珍貴的傳統技法、花藝課程藉由花材選配與枝葉佈局，引領旅人體察自然與季節的細膩變化。這些規畫為北投假期增添文化深度，使遊客在享受溫泉之餘，亦能親手感觸東方生活美學的底蘊。更多相關內容詳詢北投老爺酒店官網、日勝生加賀屋官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中