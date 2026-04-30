北投兩大飯店首度聯手 指定專案品味跨館法日雙饗

「北投初夏 法日雙饗 沁心漫旅」專案享受兩大飯店美食，圖為北投老爺PURE歐式餐廳午餐。（北投老爺酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕一次享受北投兩大飯店美食！看好旅遊市場對深度體驗與多元餐飲的追求，北投老爺酒店與日勝生加賀屋首度跨界合作，整合雙方餐飲與湯泉資源，即日起至6/30止，推出「北投初夏 法日雙饗 沁心漫旅」專案。北投老爺推出「續住客早餐2選1」，連續入住兩晚者，亦可選擇加賀屋天翔廳體驗日式自助早餐；「1泊2食」方案除入住北投老爺，內含日勝生加賀屋下午茶及白磺大眾湯體驗。日勝生加賀屋亦規畫同款專案，凡連續入住2晚以上，即可任選一日前往北投老爺PURE歐式餐廳享用半自助式早餐；其2為「1泊3食」，除館內早晚餐外，可跨館品嘗PURE歐式餐廳午間活力套餐。兩館聯手打造跨館用餐模式，為北投提供更具層次的度假選擇。

日勝生加賀屋天翔廳以精湛和食文化聞名，將和風生活美學細膩鋪陳在餐檯上。（日勝生加賀屋提供）

北投老爺PURE歐式餐廳早餐採半自助式，提供多元的主菜選擇。（北投老爺酒店提供）

北投老爺表示，本次專案核心亮點，在於打破場域限制的跨館餐飲服務。無論是入住北投老爺酒店或日勝生加賀屋者，凡連續入住2晚以上，可獲得「續住早餐2選1」的獨特權益，旅客能依照當日心情，自由選擇在其中1間飯店餐廳享用晨間佳肴。其中，北投老爺酒店PURE歐式餐廳展現截然不同的歐風氣息，早餐採半自助式供應，主廚嚴選當令物產結合法式烹飪工藝，提供多元的主菜選擇，並搭配備有鮮蔬沙拉與手作麵包的自助吧，營造出優雅明亮的晨間用餐氛圍；日勝生加賀屋天翔廳則以精湛的和食文化聞名，提供精緻的日式自助早餐，選用日本石川縣百萬穀米與台灣在地當季旬味，將和風生活美學細膩鋪陳在餐檯上。

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日勝生加賀屋提供下午茶優格「摘味」，交織出專屬午後滋味。（日勝生加賀屋提供）

北投老爺以健康療癒為定位，空間設計構築出優雅且充滿當代感的場域氛圍。（北投老爺酒店提供）

針對追求味蕾體驗的旅客，本次專案特別規畫餐飲與館外設施的跨館串聯。預訂北投老爺酒店「1泊2食」專案的旅客，能前往日勝生加賀屋品嘗充滿和風美學的下午茶，並在純正日式形式的大眾湯中體驗白磺泉的溫潤放鬆。選擇日勝生加賀屋「1泊3食」住房專案的旅客，除享用館內和式食藝外，可前往北投老爺酒店PURE歐式餐廳享用精緻午間活力套餐，體驗主廚運用旬味物產重新詮釋義法料理的深度。透過雙館餐飲資源與溫泉設施的有效串接，旅人在最短距離內即可同時領略日式湯宿的細膩與歐法餐飲的雅致，讓旅程豐富度在品牌合作下達到極致。

日勝生加賀屋館內規畫體驗珍貴技法「若狹塗筷」，以及引領旅客體察自然的「日式花藝」。（日勝生加賀屋提供）

北投老爺酒店定位為國內指標性的健康療癒型飯店，空間設計運用大量通透採光與簡約的流動曲線語彙，構築出優雅且充滿當代感的身心停留場域。館內除提供溫潤白磺湯泉，亦規畫藝術展覽、瑜珈課程與夜間走讀體驗，將健康生活概念細膩融入每處環境細節。而日勝生加賀屋做為純正日式形式溫泉飯店，其建築空間充分展現數寄屋的設計美感，透過木質格柵、簷線層次與空間留白的細膩交織，呈現出和風美學含蓄且沉著的特質。為提升旅程的文化厚度，館內規畫多項富含日本底蘊的體驗活動，引領遊客貼近工藝與生活美感，例如「若狹塗筷」手作體驗聚焦於傳承珍貴的傳統技法、花藝課程藉由花材選配與枝葉佈局，引領旅人體察自然與季節的細膩變化。這些規畫為北投假期增添文化深度，使遊客在享受溫泉之餘，亦能親手感觸東方生活美學的底蘊。更多相關內容詳詢北投老爺酒店官網、日勝生加賀屋官網。

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