不用畫筆！南韓藝術家全靠「雙手」創作 43件作品虎科大登場

邢隣在展場門口作品「流出」，靈感來自於宜蘭民宿看見朝陽升起剎那，藉此用作品捕捉旭日東昇美感。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕南韓跨領域藝術家Lynn Hyeong（邢隣），受國立虎尾科技大學之邀，即日至5月15日首度在校園內舉辦創作個展「Chaosmose《渾沌秩序》」，43幅作品全數都以「雙手」創作而出。她表示，希望用手創作讓作品更有連結度，豐富展覽的跨感官層次。

「混沌滲透：鯉魚之土」更是她在苗栗三義鯉魚村共同創作，以當地草葉紮成畫筆，透過雙手與泥土完成畫作後，再將畫布埋入土中。（記者李文德攝）

邢隣畢業於巴黎第八大學「生態藝術與媒體研究所」，現任教於東海大學並擔任駐校藝術家，其創作深受在法國、韓國與台灣三地生活經驗影響，特別關注生態議題與生命感知，常以泥土、碎片及日常痕跡為素材，轉化為回應環境與社會的藝術語言。

請繼續往下閱讀...

南韓藝術家邢隣受虎尾科技大學之邀，即日至5月15日首度在校園內舉辦創作個展，43幅作品全數都以「雙手」創作而出。（記者李文德攝）

邢隣表示，展場門口作品「流出」，靈感來自於宜蘭民宿看見朝陽升起剎那，藉此用作品捕捉旭日東昇美感，此外部分作品更是與大自然共同創作，如展覽同名作品《Chaosmose I》，是先將礦物顏料揮灑在布料上，後再任由雨水滴落，形塑出如宇宙星雲般的暈染層次或流動紋理。

展覽同名作品《Chaosmose I》，先將礦物顏料揮灑在布料上，後再任由雨水滴落，形塑出如宇宙星雲般的暈染層次或流動紋理。（記者李文德攝）

邢隣表示，「混沌滲透：鯉魚之土」更是她在苗栗三義鯉魚村共同創作，以當地草葉紮成畫筆，透過雙手與泥土完成畫作後，再將畫布埋入土中，經由泥土、樹根、濕度與時間持續作用，使作品在自然力量參與下生成，透過身體、雙手與自然共創的實踐，本身也具有療癒的力量。

虎科大副校長陳大正表示，邢隣長期取材自然元素進行創作，其關注環境、物質與生命關係的藝術理念，與校方持續推動永續發展的方向不謀而合，展覽自即日起至5月15日，歡迎各界參觀。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法