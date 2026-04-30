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免費看相聲！「相聲少年如歌行」5/17苗栗登場 索票資訊一次看

2026/04/30 14:09

「漢霖民俗說唱藝術團」將於5月17日（日）下午2點30分，在苗栗縣政府文化觀光局中正堂演藝廳演出《相聲少年如歌行》。（縣府提供）「漢霖民俗說唱藝術團」將於5月17日（日）下午2點30分，在苗栗縣政府文化觀光局中正堂演藝廳演出《相聲少年如歌行》。（縣府提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕「漢霖民俗說唱藝術團」將於5月17日（星期日）下午2點30分，在苗栗縣政府文化觀光局中正堂演藝廳演出《相聲少年如歌行》。活動採免費索票入場，縣府文化觀光局邀請大眾一同走進曲藝世界，欣賞精采演出。

漢霖民俗說唱藝術團創立於1985年，40年來致力於推廣相聲、說書、戲劇等多元表演藝術，是國內說唱藝術的先驅。團員遍布國內知名表演團體，包括「台北曲藝團」、「相聲瓦舍」等。

縣府文化觀光局表示，此次《相聲少年如歌行》由團內優秀青年演員擔綱演出，節目內容豐富多元，兼具趣味性與教育意義，特別適合親子一同欣賞。演出形式涵蓋創意相聲、竹板快書、京東大鼓及雙簧等，透過輕鬆幽默的表現手法，引領觀眾走入傳統曲藝的迷人世界。

文化觀光局表示，活動採免費索票入場，5月1日上午9點起，於縣府文化觀光局1樓服務台、苗栗旅遊服務中心、竹南旅遊服務中心及高鐵苗栗站旅遊服務中心索票，每人限索2張，索完為止。

更多訊息請至苗栗縣政府文化觀光局網站（http://www.mlc.gov.tw/）或至臉書搜尋「貓裏藝文」粉絲專頁查詢。

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