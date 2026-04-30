身體是跨越時空的檔案庫——專訪庫德斯．奧尼奎庫與他的《轉轉生》

《轉轉生》融合舞蹈、音樂與時尚的作品，邀觀眾見證「療癒，並繼續前進」的身體儀式。（©herve veronese Centre Pompid）

〔記者董柏廷／台北報導〕在當代藝術的語境中，「黑人身體」往往與受難、殖民創傷與抗爭緊密相連。然而，當奈及利亞 Q 舞團總監庫德斯．奧尼奎庫（Qudus Onikeku）帶著作品《轉轉生》（Re:INCARNATION），用舞蹈提出另一種觀點：「如果身體能記得被奴役的創痛，也定能記得淪為奴隸之前的快樂時光。」作品將於5月2、3日在台北表演藝術中心球劇場登場。

奈及利亞舞蹈家、Q舞團總監庫德斯．奧尼奎庫。（北藝中心提供）

庫德斯1984年生於奈及利亞拉各斯（Lagos），是當代非洲極具全球影響力的編舞家。他始終將約魯巴（Yoruba）哲學與現代肢體語彙交織，並在2014年回到家鄉創立「QDance Center」，成為西非最重要的藝術孵化基地。作品《轉轉生》（Re:INCARNATION）於自2021年於巴黎龐畢度中心首演，《轉轉生》便以其爆發性的能量席捲歐洲舞壇。

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庫德斯更曾於2017年以影像裝置參與威尼斯雙年展，其長期思索種族與歷史的再探討。面對國際社會對黑人議題多聚焦於痛苦與創傷，他提出不同的視角：「當 Black Life Matters 運動時，到處都在談黑人的傷痛，但是我卻沒有感同身受，因為我來自奈及利亞，我想何不來創作一支『黑人愉悅』（Black Joy Matters）的作品？」因此，《轉轉生》的核心從奈及利亞約魯巴族（Yoruba）的哲學觀出發，認為生命並非線性前進，而是循環不息。

庫德斯表示，作品以3段層次分明的段落展開。第1段〈誕生〉以拉各斯（Lagos）街頭為靈感，舞者身著明亮鮮豔的紫色與黃色，「呈現奈及利亞第一大城最鮮活的生活派對」；隨後進入第2段〈死亡〉，視覺轉為收斂的幾何印花與流蘇，庫德斯形容這段「如同入夜後的森林」，透過傳統文化與現代生活的交纏，重新詮釋死亡的意義。最後一段〈重生〉，舞者將身體塗黑、戴上大面具，重返黑暗與祖源，完成靈魂的重啟。

《轉轉生》舞者呈現奈及利亞第一大城最鮮活的力量與身體記憶。（©herve veronese Centre Pompid）

在庫德斯眼中，「傳統」並非遠去的遺產，而是如同細胞分裂般存在於現代人的肉體中。他深信身體具備超乎想像的承載力：「我相信身體會記得你的情緒、你的回憶⋯⋯如果身體能夠記得被奴役的創痛，也能記得在淪為奴隸之前的快樂時光。」。在庫德斯的眼裡，舞蹈是挖掘前殖民時期、那個尚未被白人定義之純粹面貌的工具。

當被問及「身體記憶」如何協助民族找回主體性？庫德斯強調：「歷史是有權勢的人寫的，相比之下，我更相信身體承載的記憶。」。他對「當代」（contemporary）一詞有著獨特的解讀，認為其拉丁字源（contemporārius）意指「與時間共存」。庫德斯說明，儘管人的身體會隨時間凋零，但靈魂是無窮且跨越時空，而舞蹈（Dance）則像是一個容器或空間，同時承載著受限的肉體與無限的靈魂。他帶領舞者將過去、現在與未來的記憶壓縮進同一個身體裡，從中找到生命立足的價值。

面對西方霸權長期主宰話語權，庫德斯透過《轉轉生》提出反思：「黑就是黑，可以醜陋也可以美麗，可以是純白可以是一切，不需要透過白來定義黑。」他認為不應將民族詮釋權卡在短短幾十年的殖民史，而是要以此為基點向前看。

音樂方面，由O.B.A操刀的現場演奏，將傳統溝通神靈的「說話鼓」（Talking Drum）混搭電子樂與爵士樂，呈現從傳統「Afrobeat」邁向當代流行「Afrobeats」的演變。這部融合舞蹈、音樂與時尚的作品，邀觀眾見證「療癒，並繼續前進」的身體儀式。詳詢OPENTIX網站。

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