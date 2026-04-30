自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

身體是跨越時空的檔案庫——專訪庫德斯．奧尼奎庫與他的《轉轉生》

2026/04/30 13:16

《轉轉生》融合舞蹈、音樂與時尚的作品，邀觀眾見證「療癒，並繼續前進」的身體儀式。（©herve veronese Centre Pompid）《轉轉生》融合舞蹈、音樂與時尚的作品，邀觀眾見證「療癒，並繼續前進」的身體儀式。（©herve veronese Centre Pompid）

〔記者董柏廷／台北報導〕在當代藝術的語境中，「黑人身體」往往與受難、殖民創傷與抗爭緊密相連。然而，當奈及利亞 Q 舞團總監庫德斯．奧尼奎庫（Qudus Onikeku）帶著作品《轉轉生》（Re:INCARNATION），用舞蹈提出另一種觀點：「如果身體能記得被奴役的創痛，也定能記得淪為奴隸之前的快樂時光。」作品將於5月2、3日在台北表演藝術中心球劇場登場。

奈及利亞舞蹈家、Q舞團總監庫德斯．奧尼奎庫。（北藝中心提供）奈及利亞舞蹈家、Q舞團總監庫德斯．奧尼奎庫。（北藝中心提供）

庫德斯1984年生於奈及利亞拉各斯（Lagos），是當代非洲極具全球影響力的編舞家。他始終將約魯巴（Yoruba）哲學與現代肢體語彙交織，並在2014年回到家鄉創立「QDance Center」，成為西非最重要的藝術孵化基地。作品《轉轉生》（Re:INCARNATION）於自2021年於巴黎龐畢度中心首演，《轉轉生》便以其爆發性的能量席捲歐洲舞壇。

庫德斯更曾於2017年以影像裝置參與威尼斯雙年展，其長期思索種族與歷史的再探討。面對國際社會對黑人議題多聚焦於痛苦與創傷，他提出不同的視角：「當 Black Life Matters 運動時，到處都在談黑人的傷痛，但是我卻沒有感同身受，因為我來自奈及利亞，我想何不來創作一支『黑人愉悅』（Black Joy Matters）的作品？」因此，《轉轉生》的核心從奈及利亞約魯巴族（Yoruba）的哲學觀出發，認為生命並非線性前進，而是循環不息。

庫德斯表示，作品以3段層次分明的段落展開。第1段〈誕生〉以拉各斯（Lagos）街頭為靈感，舞者身著明亮鮮豔的紫色與黃色，「呈現奈及利亞第一大城最鮮活的生活派對」；隨後進入第2段〈死亡〉，視覺轉為收斂的幾何印花與流蘇，庫德斯形容這段「如同入夜後的森林」，透過傳統文化與現代生活的交纏，重新詮釋死亡的意義。最後一段〈重生〉，舞者將身體塗黑、戴上大面具，重返黑暗與祖源，完成靈魂的重啟。

《轉轉生》舞者呈現奈及利亞第一大城最鮮活的力量與身體記憶。（©herve veronese Centre Pompid）《轉轉生》舞者呈現奈及利亞第一大城最鮮活的力量與身體記憶。（©herve veronese Centre Pompid）

在庫德斯眼中，「傳統」並非遠去的遺產，而是如同細胞分裂般存在於現代人的肉體中。他深信身體具備超乎想像的承載力：「我相信身體會記得你的情緒、你的回憶⋯⋯如果身體能夠記得被奴役的創痛，也能記得在淪為奴隸之前的快樂時光。」。在庫德斯的眼裡，舞蹈是挖掘前殖民時期、那個尚未被白人定義之純粹面貌的工具。

當被問及「身體記憶」如何協助民族找回主體性？庫德斯強調：「歷史是有權勢的人寫的，相比之下，我更相信身體承載的記憶。」。他對「當代」（contemporary）一詞有著獨特的解讀，認為其拉丁字源（contemporārius）意指「與時間共存」。庫德斯說明，儘管人的身體會隨時間凋零，但靈魂是無窮且跨越時空，而舞蹈（Dance）則像是一個容器或空間，同時承載著受限的肉體與無限的靈魂。他帶領舞者將過去、現在與未來的記憶壓縮進同一個身體裡，從中找到生命立足的價值。

面對西方霸權長期主宰話語權，庫德斯透過《轉轉生》提出反思：「黑就是黑，可以醜陋也可以美麗，可以是純白可以是一切，不需要透過白來定義黑。」他認為不應將民族詮釋權卡在短短幾十年的殖民史，而是要以此為基點向前看。

音樂方面，由O.B.A操刀的現場演奏，將傳統溝通神靈的「說話鼓」（Talking Drum）混搭電子樂與爵士樂，呈現從傳統「Afrobeat」邁向當代流行「Afrobeats」的演變。這部融合舞蹈、音樂與時尚的作品，邀觀眾見證「療癒，並繼續前進」的身體儀式。詳詢OPENTIX網站。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中