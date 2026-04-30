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台灣觀眾該怎麼看《轉轉生》？庫德斯用「身體記憶」告訴你：記得歷史才能知道未來怎麼走

2026/04/30 21:00

《轉轉生》以舞蹈展現約魯巴文化中生死循環的哲學。（北藝中心提供）《轉轉生》以舞蹈展現約魯巴文化中生死循環的哲學。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕奈及利亞Q舞團總監庫德斯．奧尼奎庫（Qudus Onikeku）帶著震撼歐洲舞壇的作品《轉轉生》（Re:INCARNATION）首度訪台，雖然奈及利亞與台灣在地理位置上相距甚遠，但同樣面臨歷史斷層、身分認同與被殖民經驗，對於同樣擁有被殖民歷史與身份認同議題的台灣，庫德斯在受訪時提到，尋找主體性的過程並非要求大眾忘記過去，而是必須在記得歷史的前提下，從中提煉出前進的力量。分享他如何透過「身體記憶」重構主體性的觀察。

庫德斯今（30）日參與演前記者會時受訪指出，長期以來，非洲乃至於許多非西方國家的文化詮釋權，往往被掌握在「白人霸權」的觀點下。他認為，許多國家將自己的歷史與文化自我定義，侷限在被殖民的那幾十年，這在邏輯上並不合理。以奈及利亞為例，當地擁有一千多年的歷史，不應該只以短暫的殖民時期作為詮釋文化的起點。他進一步說明其核心觀點：「雖然說不要卡在某一段歷史，但也不能忘記過去的歷史」。他強調，唯有誠實面對歷史中發生的暴力與秩序破壞，創作者與民族才能在那些領域投入更多記憶。

奈及利亞Q舞團總監庫德斯．奧尼奎庫（左1）帶著作品《轉轉生》首度登台。（北藝中心提供）奈及利亞Q舞團總監庫德斯．奧尼奎庫（左1）帶著作品《轉轉生》首度登台。（北藝中心提供）

庫德斯直言：「歷史往往是由具有權勢地位的人書寫的。」他對文字記載的歷史存有不信任感，他不諱言國族認同有時較為虛幻，但「身體記憶」卻非常純粹。他帶領舞者挖掘「前殖民時期」那種未經汙染的節奏，是因為他深信身體會記得在淪為奴隸之前的快樂時光，而不僅僅是創傷。

他解釋「當代」的意義在於「與時間共存」（with time），身體作為載體，可以將過去、現在與未來的記憶壓縮在一起。對於同樣經歷過政權更迭與文化斷層的台灣觀眾而言，庫德斯的作品提供了一種新的思考：當官方歷史可能殘缺或被修改時，如何從自身的律動與本能中，找回斷裂的文化連結。

《轉轉生》中，庫德斯展現了約魯巴文化中生死循環的哲學。他觀察到，年輕世代即便沒有受過傳統文化薰陶，卻能透過身體本能，在現代短影音中重現傳統元素。這種「上一代傳遞到下一代」的轉生概念，展現了文化強韌的生命力。

庫德斯希望透過這部結合Afrodance、電子樂與傳統說話鼓的作品，建立一種「療癒，並繼續前進的方式」。他邀請台灣觀眾走進劇場，不只是看一場異國舞蹈，而是透過舞台上的身體律動，觸動自身對於歷史、身份與生命循環的深層共鳴。演出將於 5 月 2、3 日於北藝中心球劇場登場，詳詢OPENTIX網站。

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