「日本台灣國中小學聯合作品展」日本尾道市登場 嘉市學子48幅作品參展交流

尾道市長（左至右）、台灣駐大阪總領事館沈課長、林慧諭、尾道市宮本教育長等人合影。（日台文化藝術交流會提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕日本台灣文化藝術交流會推動嘉義市中小學的學生作品到日本舉辦展覽交流迄今10年，其中與廣島縣尾道市合作的「日本台灣國中小學聯合作品展」邁入第4回，今年展覽即日起到5月12日在尾道市役所1樓舉行，嘉義市4所國中小共48幅作品參展，與尾道市21幅作品一起展覽，透過作品加深嘉義市與尾道市姊妹城市情誼，以藝術文化傳達台灣學生的創意與感性。

嘉義市4所國中小共48幅作品在日本尾道市展覽。（日台文化藝術交流會提供）

展覽開幕典禮27日在尾道市舉辦，尾道市長平谷祐宏、台灣駐大阪總領事館課長代表、日本台灣文化藝術交流會長林慧諭等人出席。

請繼續往下閱讀...

林慧諭說，今年適逢尾道市與嘉義市締結友好交流協定10週年，促成嘉義市國中、國小學生作品赴日展覽也滿10年，起初僅有台灣學生作品展覽，後來日方學生作品加入聯合展覽，今年邁入第4回。

透過國中小學生作品聯展，促進日台城市間情誼。（日台文化藝術交流會提供）

出身自嘉義的林慧諭表示，透過文化藝術的交流，才能深入認識城市的文化底蘊，不會成為僅流於形式的交流；「日本台灣國中小學聯合作品展」在家長支持下，嘉市精忠國小、蘭潭國小、港坪國小及嘉義國中學生，每校各有12幅作品、總計48幅作品參展，主題都由學生自由創作，不僅讓日台城市交流傳承並延續，也能讓家庭經濟弱勢學生，透過作品出國展覽而有遠大夢想，勇於追夢。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法