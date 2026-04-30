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典藏畫冊贈書行動 台南文化中心打造全民藝術共享

2026/04/30 14:29

贈書活動5月6日至5月22日舉行。（南市文化局提供）贈書活動5月6日至5月22日舉行。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南文化中心走過42年歲月，不僅是城市重要的展演場域，更承載著台南文化發展的歷史記憶與藝術能量。在進行館舍優化與園區整建之際，同步思考文化資源的再運用方式，將長年典藏的藝術畫冊與出版品進行整理，轉化為「藝術資源共享」的贈書行動，讓文化不因空間整建而中斷流動，反而延伸出新的公共價值。

台南文化中心啟動藝術資源共享贈書行動。（南市文化局提供）台南文化中心啟動藝術資源共享贈書行動。（南市文化局提供）

文化局長黃雅玲表示，此次計畫以「公有資源活化再利用」為核心精神，希望讓藝術不只存在於館舍之內，而能走入市民生活場域，透過自由領取贈書，讓藝術知識與美學經驗向外擴散，深化文化公共性與教育性，也促進不同世代之間的文化對話。

贈書活動5月6日至5月22日舉行，開放時間為每週三至週日上午9時至12時、下午2時至5時，地點在台南文化中心原生劇場國際廳大廳。活動期間每人限領1次，最多可選取10本，採自由挑選方式進行。同時響應環保理念，現場不提供包材，請領取民眾自備提袋，共同實踐永續行動。

文化局指出，從空間整建到典藏釋出，此次行動不僅讓藝術畫冊進入家庭、校園與創作現場，更進一步轉化為文化認同與創意再生的媒介。未來將持續推動文化資源共享機制，擴大藝術參與基礎，形塑更開放、循環的文化生態，使台南文化底蘊在流動中持續累積與再生。

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