「紙製城市」台南生活美學館登場 群體創作打造想像城市

跨域團隊陪伴學生用紙構築城市，激發環境與空間想像力。（台南生活美學館提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立台南生活美學館推出「紙製城市」展覽，邀集60位國小與國中學生共同參與，以「城市」做為創作核心，將建築從專業領域中解放，轉化為人人都能參與的公共創作行動。

紙材創作引導做中學，建築教育走入生活。（台南生活美學館提供）

此次展覽由馬來西亞建築師鄭志榮、陳宣誠教授，以及中原大學建築系12位學生共同帶領，陪伴台南學童從發想、構築到完成作品，逐步形塑出一座充滿想像力的「紙製城市」。

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鄭志榮為 INTODESIGN Lab 創辦人，長期關注建築與設計的跨域實驗，強調設計應結合學生、藝術家與社群共同參與，讓創作回到日常生活之中。陳宣誠則長期探索身體與地景的關係，試圖以身體感知重新理解空間尺度，並反思人造環境與人的互動。

紙製城市展，學童打造充滿想像的創意都市。（台南生活美學館提供）

這次活動以低門檻、高可塑性的紙材做為主要媒介，透過實作引導學生「做中學」，理解空間結構、環境關係與城市組成的基本概念。參與者在過程中不只是學習者，更逐步轉化為空間的創造者，培養對生活環境的觀察力與想像力。

國立台南生活美學館館長黃瓊瑩表示，館方持續推動青少年藝術育成與跨領域體驗，希望透過「紙製城市」這類行動式學習計畫，讓學生在團隊合作與公共參與中，建立對文化與環境的主動關注。

台南生活美學館《紙製城市》展，共築想像城市、翻轉建築學習。（台南生活美學館提供）

「紙製城市」展覽即日起展出至8月30日，地點位於國立台南生活美學館第2展覽室，邀請民眾一同走進這座由想像與紙構築而成的城市。

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