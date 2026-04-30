自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

「紙製城市」台南生活美學館登場 群體創作打造想像城市

2026/04/30 14:31

跨域團隊陪伴學生用紙構築城市，激發環境與空間想像力。（台南生活美學館提供）跨域團隊陪伴學生用紙構築城市，激發環境與空間想像力。（台南生活美學館提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立台南生活美學館推出「紙製城市」展覽，邀集60位國小與國中學生共同參與，以「城市」做為創作核心，將建築從專業領域中解放，轉化為人人都能參與的公共創作行動。

紙材創作引導做中學，建築教育走入生活。（台南生活美學館提供）紙材創作引導做中學，建築教育走入生活。（台南生活美學館提供）

此次展覽由馬來西亞建築師鄭志榮、陳宣誠教授，以及中原大學建築系12位學生共同帶領，陪伴台南學童從發想、構築到完成作品，逐步形塑出一座充滿想像力的「紙製城市」。

鄭志榮為 INTODESIGN Lab 創辦人，長期關注建築與設計的跨域實驗，強調設計應結合學生、藝術家與社群共同參與，讓創作回到日常生活之中。陳宣誠則長期探索身體與地景的關係，試圖以身體感知重新理解空間尺度，並反思人造環境與人的互動。

紙製城市展，學童打造充滿想像的創意都市。（台南生活美學館提供）紙製城市展，學童打造充滿想像的創意都市。（台南生活美學館提供）

這次活動以低門檻、高可塑性的紙材做為主要媒介，透過實作引導學生「做中學」，理解空間結構、環境關係與城市組成的基本概念。參與者在過程中不只是學習者，更逐步轉化為空間的創造者，培養對生活環境的觀察力與想像力。

國立台南生活美學館館長黃瓊瑩表示，館方持續推動青少年藝術育成與跨領域體驗，希望透過「紙製城市」這類行動式學習計畫，讓學生在團隊合作與公共參與中，建立對文化與環境的主動關注。

台南生活美學館《紙製城市》展，共築想像城市、翻轉建築學習。（台南生活美學館提供）台南生活美學館《紙製城市》展，共築想像城市、翻轉建築學習。（台南生活美學館提供）

「紙製城市」展覽即日起展出至8月30日，地點位於國立台南生活美學館第2展覽室，邀請民眾一同走進這座由想像與紙構築而成的城市。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中