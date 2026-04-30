600張來自世界的祝福寄到台南 郵遞藝術成為「台南400」最溫柔紀錄

捐贈儀式出席貴賓全體合影。（台史博提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕由白鷺鷥文教基金會策畫的「祝福台南：Tainan 400 Mail Art郵遞藝術展」明信片系列，今（30）日於國立台灣歷史博物館舉行捐贈儀式，由基金會榮譽董事長陳郁秀代表將作品移交館方典藏。這批來自全球、蘊含對台南祝福的明信片，成為「台南400」的重要文化紀錄，未來也有機會再次展出，與大眾重逢。

捐贈儀式現場氣氛溫馨熱鬧，參與的作家與藝術家共同出席見證。（台史博提供）

捐贈現場氣氛溫馨，策展人陳俊良、詩人李敏勇及多位參展藝術家到場分享創作理念。此次捐贈共計逾600件、800多張明信片，匯聚20多個國家的藝術家與文化工作者，透過手寫、繪畫、攝影、拼貼與複合媒材等形式，呈現多元文化視角，也讓「祝福」跨越語言與地域，匯流於台南。

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館長張隆志表示，台史博曾於2024年推出「跨．1624：世界島台灣國際特展」，與這次郵遞藝術展同樣回應台灣與世界的連結。他指出，雖然「台南400」活動告一段落，但歷史記憶與文化對話不會停止，未來也將持續與基金會合作推動相關展覽，延續文化能量。

白鷺鷥文教基金會榮譽董事長陳郁秀（左）代表捐贈總計逾600件、800多張的明信片，將作品交付到台史博館長張隆志（右）的手中。（台史博提供）

陳郁秀指出，此展歷時3、4年籌備，郵遞藝術不只是問候，而是創作者透過藝術、文學與工藝，將情感與思考凝縮於方寸之間。她也強調，將作品捐贈館藏，是為歷史留下見證，讓後代得以理解這個時代的文化軌跡。

南市副市長葉澤山形容，這批作品猶如「寄給台南的情書」，承載世界各地對城市的記憶與期待，也象徵文化記憶的傳承與交付，在眾人祝福下，台南邁向下一個百年更具想像。

詩人李敏勇則表示，文化是國家的根本，其核心在於意義、形式與儀式；正因有眾多文化工作者的投入，台灣得以持續深化文化價值。

台史博指出，這批明信片不僅是藝術創作，更是台灣與世界對話的具體展現。每一筆書寫與圖像，都呈現不同文化背景下的情感與想像，具有珍貴的研究與保存價值，也為台南留下溫柔且多元的時代印記。

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