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小心！灰塵棉絮都是藝術品 北美館「物質世界」刷新日常物品認知

2026/05/01 09:00

湯雅雯，〈揚起〉循環扇、格柵出風口、蛇形簾、灰塵、再生棉、地毯、白報紙、毛線，尺寸依場地而定，藝術家自藏，2023-2026。（北美館提供）湯雅雯，〈揚起〉循環扇、格柵出風口、蛇形簾、灰塵、再生棉、地毯、白報紙、毛線，尺寸依場地而定，藝術家自藏，2023-2026。（北美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北市立美術館（北美館）將於即日起至8月16日推出全新典藏專題展「物質世界」，由北美館助理研究員馮馨策劃，匯集29位藝術家、共87組作品，展品年代橫跨90年，除了回顧台灣從農業社會轉向工商社會的進程，讓不同世代的展品相互對照，展中更有全新委託製作的作品藏身其中，挑戰觀眾對日常物件的認知。

李傑《People hate you for a reason》，繪畫（噴漆、粉彩、不鏽鋼板）、投影、不織布地毯、膠帶、壓克力、聲音及現成物，尺寸依場地而定，2026。（記者董柏廷攝）李傑《People hate you for a reason》，繪畫（噴漆、粉彩、不鏽鋼板）、投影、不織布地毯、膠帶、壓克力、聲音及現成物，尺寸依場地而定，2026。（記者董柏廷攝）

位於第4展區的李傑全新作品〈People hate you for a reason〉，透過在空間中迴盪的流行音樂與自製聲響，搭配投影在不織布地毯、不鏽鋼板與佈滿膠帶上的影像。隨著觀眾在展場中移動，多重媒介交錯堆疊出層次豐富的視聽經驗，引導觀者思考感知如何被物質延展與重塑。

何采柔〈More〉乾衣機毛屑、木盒、木邊桌、烤漆，42×42×78公分，私人收藏，2016。（北美館提供）何采柔〈More〉乾衣機毛屑、木盒、木邊桌、烤漆，42×42×78公分，私人收藏，2016。（北美館提供）

第3展區則聚焦人與物間的辯證，湯雅雯新作〈揚起〉與何采柔的作品〈More〉，分別採集家中灰塵與乾衣機中的棉絮，將這些難以察覺的微小微粒轉化為藝術裝置與毛衣，將日常中被忽略的變化緩慢堆積成具象的時間痕跡。

此次參展名單包含何德來、張照堂、顏水龍、李明學、白景瑞、李元佳、黃文浩、周育正等橫跨不同世代的藝術家。透過炭筆、油畫、攝影、錄像到立體裝置等豐富媒材，北美館試圖在物質的生產與流通中，重新定義我們所處的世界樣貌。詳詢北美館官網。

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