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基隆海洋文學獎、文學創作徵件 報名至8月10日
基隆市文化觀光局啟動115年「基隆海洋文學獎」及「基隆文學創作出版獎勵」徵件計畫。即日起受理報名至今年8月10日止。（基隆市政府提供）
〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市文化觀光局啟動115年「基隆海洋文學獎」及「基隆文學創作出版獎勵」徵件計畫。即日起受理報名至今年8月10日止。今年首度於海洋文學獎中增設「雞籠獎」，邀請全國創作者以文字為槳，為基隆寫下最動人的當代篇章。相關徵選簡章及申請書表等資訊請至基隆市文化觀光局官網查詢，或透過線上報名系統參與。
基隆文化觀光局局長江亭玫表示，2026年是基隆的重要里程碑，這座城市經歷了400年的海港變遷與文化洗禮，擁有極為深厚的敘事紋理。她強調，今年文學獎最受矚目的亮點，便是首度增設的「雞籠獎」。我們希望透過這個帶有濃厚歷史感名稱的獎項，鼓勵創作者深入挖掘基隆的重要歷史場域、街區變遷或城市發展脈絡，讓文字不只是藝術創作，更是對基隆400年文化能量的一次盛大致敬與傳承。
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江亭玫指出，今年徵件主題訂為「湧升流」，象徵基隆在 400 年歷史節點上，匯聚了深厚底蘊並爆發出全新的創作動能。為了回應這份歷史沉澱，「基隆海洋文學獎」除了原有的小說、散文及現代詩3類外，特別增設聚焦歷史脈絡的「雞籠獎」，總獎金達 48 萬元；同時搭配「基隆文學創作出版獎勵」提供20萬元獎助金，建立起從原創開發到作品付梓的完整支持鏈。
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