網瘋傳「高級大人」是什麼？1書揭密生存必修課

許多「初級大人」停滯的原因並非做不到，而是遲遲不敢開始。（圖片由AI生成）

〔記者董柏廷／台北報導〕如果你最近常在Threads或社群平台上看到「初級大人」、「高級大人」這些詞，千萬別以為這是什麼職場職等，而是一場關於生活技能與決策力的集體共鳴。根據大數據觀察，這組詞在2026年初爆紅，相關討論聲量在短短幾個月內突破萬筆。這股熱潮反映出許多20到40歲的台灣人，雖然生理上早已成年，但在報稅、保險、傳統祭祀等複雜生活情境下，仍會下意識退化成「初級大人」，急著尋找能拍板定案的「高級大人」救援。

針對這股現象，作者禹泰榮推出的新書《高級大人生存法則》正好提供了解方。他在創業與跨國工作中觀察到，人生真正的差距不在於拚命，而在於是否擁有「人生轉彎權」。這本書不僅是一份避坑指南，更從學習、關係、能力、挑戰四個維度，教導讀者如何在迷惘中建立長久使用的行動方式。

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《高級大人生存法則》禹泰榮著，陳麟譯。（方舟出版社提供）

書中指出，許多「初級大人」停滯的原因並非做不到，而是遲遲不敢開始。與其等待完美時機，不如透過行動校正方向。禹泰榮強調，建立「導師資源庫」與培養職場必備的軟實力，是擺脫「初級」狀態的關鍵。這場從網路迷因延伸到人生轉捩點的討論，正提醒著年輕世代：高級大人不分年齡，分的是經驗與決策力。

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