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人生80％轉捩點發生在35歲前！南韓作家禹泰榮教你建立「轉彎權」 別愈走路愈窄

2026/05/01 18:00

據統計人生80%轉捩點發生在35歲前。（圖片由AI生成）據統計人生80%轉捩點發生在35歲前。（圖片由AI生成）

〔記者董柏廷／台北報導〕「人生最重要的80%轉捩點發生在35歲以前」，這句話讓曾旅居紐約的作者禹泰榮深受啟發，決定為二十世代寫下《高級大人生存法則》。他發現許多年輕人每天都很忙，卻愈走路愈窄，原因在於缺乏「人生轉彎權」的判斷機制。

書中分享了一個真實案例：禹泰榮為了創業自學健康保險制度，甚至考取紐約州證照，這並非為了考照而考照，而是切身感受到「不能不懂」的必要性。他主張真正的學習不應只是累積數量，而是找出「會讓未來受限」的缺口，並建立自己的「導師資源庫」來打破偏狹視角。

《高級大人生存法則》禹泰榮著，陳麟譯。（方舟出版社提供）《高級大人生存法則》禹泰榮著，陳麟譯。（方舟出版社提供）

禹泰榮強調，建立導師組合不應只看對方的頭銜，而在於價值觀是否契合。他認為，行動、能力、學習、關係是掌握人生方向的四個支點，能決定一個人在關鍵時刻能不能轉彎、甚至重來。無論是剛滿20歲還是站在28歲的尾巴，這份避坑指南都在提醒讀者：更有意識地度過時光，迷惘也能轉化為未來的選擇權。

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