你是哪一級大人？6題測出你的「生存等級」 這項能力學校真的沒教

面對生活突發狀況你是什麼等級的大人？（本報製圖）

〔記者董柏廷／台北報導〕當修繕工人上門或面對保險合約時，你的第一反應是「家裡沒大人」嗎？這種「初級大人」的卡關情境，在2026年過年期間引發社群共鳴，細究「大人分等級法」的關鍵在於面對突發事件時的決定權。

《高級大人生存法則》禹泰榮著，陳麟譯。（方舟出版社提供）

《高級大人生存法則》一書中，作者禹泰榮特別強調「重新理解關係」的重要性。他認為高級大人的特質之一，就是懂得「篩選」人際關係。當遇到不對盤的人，不必硬撐著維持關係，而應把能量留給真正支持你的人。此外，他列出五種生存能力，包含溝通、時間管理、財務與法律常識，這些都是學校沒教、卻是脫離「初級」狀態必備的硬實力。

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想要知道自己目前處於哪個階段？可以透過簡單的自我檢測來判斷。如果你在面對臨時狀況、生活流程或家庭決策時，多數選擇「找更有經驗的人來接手」或「等長輩決定」，那你可能還在「初級大人」的階段。作者建議，發現自己的知識破口並主動補強，才是成長的起點。現在就透過這份指南，評估你是否具備獨立決策的「高級」特質。

【自我檢測：你是初級大人還是高級大人？】

1.家裡突然有人上門

像是修東西、檢查設備、抄表或送文件時，你的第一反應是什麼？

A.下意識覺得「現在家裡沒有大人」

B.可以先應對，但還是想找人確認

C.通常就是自己出面處理

2.遇到不熟的生活流程

像是報稅、保險、帳單、合約這類事情時，你通常會怎麼做？

A.先找爸媽或熟人問清楚

B.自己查完之後，還是想再確認

C.可以自己研究並直接處理

3.家裡有事要決定時

像是要不要修、怎麼回、誰去處理，或事情該怎麼安排時，你通常是什麼角色？

A.通常等長輩或其他人決定

B.會參與討論，但不是最後拍板的人

C.最後常常變成你在做決定

4.過年或家庭聚會時

像是拜拜、供品、開桌、紅包、座位這些有規矩的場合，你通常會怎麼反應？

A.不太確定規則，先看別人怎麼做

B.大概知道，但不太敢主動出聲

C.已經能判斷，甚至別人會直接問你

5.小朋友或晚輩來問事情時

像是問可不可以去樓下、能不能先吃、現在要做什麼時，你通常是什麼狀態？

A.會覺得這題應該去問別人

B.簡單的可以回，真的要作主時還是會轉問

C.多數情況下可以直接決定

6.臨時有狀況發生時

像是東西壞掉、流程卡住、現場突然需要有人處理時，你通常會怎麼反應？

A.先找更有經驗的人來接手

B.自己先撐一下，但還是希望有人幫忙確認

C.通常就是自己先處理，再決定下一步

【測驗結果】

A選項多者：「初級大人」，已經可以過自己的生活，但遇到一些真正需要作主、扛責任或碰到規矩的情境時，還是會直覺想找更高級的大人。

B選項多者：「中級大人」，代表你已經不是完全的新手，很多事情也能接得住，但在一些家庭場景、正式流程或需要拍板的時刻，還沒有完全站到最前面。

C選項多者：「高級大人」，你不一定是最年長的那個，但在很多情況裡，你已經是那個別人會等你開口，甚至會倚賴你做決定的人。

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