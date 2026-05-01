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威尼斯雙年展國際評審團驚傳集體總辭 疑不滿俄、以參展引爆風暴

2026/05/01 13:30

第61屆威尼斯雙年展（La Biennale di Venezia）將於5月9日登場。（歐新社）第61屆威尼斯雙年展（La Biennale di Venezia）將於5月9日登場。（歐新社）

〔記者董柏廷／綜合報導〕距離第61屆威尼斯雙年展（La Biennale di Venezia）於5月9日開幕僅剩不到10天，官方於4月30日晚間拋出震撼彈，宣布收到國際評審團的集體辭職信，理由疑因不滿俄羅斯、以色列參展。

本屆國際評審團由主席索蘭格·法卡斯（Solange Farkas）領軍，成員包括佐伊·巴特（Zoe Butt）、艾薇拉·迪揚加尼·奧塞（Elvira Dyangani Ose）、瑪塔·庫茲瑪（Marta Kuzma）及喬凡娜·扎佩里（Giovanna Zapperi），目前全數成員已正式提出辭呈。

俄羅斯重返雙年展的決定已引起歐盟高度關注。圖為俄羅斯國家館外觀。（美聯社）俄羅斯重返雙年展的決定已引起歐盟高度關注。圖為俄羅斯國家館外觀。（美聯社）

義大利艾吉新聞社（AGI）指出，評審團的驚人決定，主因不滿雙年展董事會主席布塔福科（Pietrangelo Buttafuoco）同意讓俄羅斯館重返展場，並維持以色列藝術家的參展資格。自烏俄戰爭爆發後，俄羅斯藝術家首度重獲展出空間，此決策已引發國際社會持續數週的強烈抨擊。

俄羅斯重返雙年展的決定已引起歐盟高度關注，甚至威脅削減資助金額。義大利文化部長朱立（Alessandro Giuli）更下令派遣督察人員前往威尼斯深入了解狀況。根據《晚郵報》（Corriere della Sera）報導，評審團選在此時請辭時機巧妙，恰逢文化部介入調查，顯示布塔福科主席的決策恐未獲得文化部的認同。

針對評審團總辭引發的危機，雙年展官方宣布將取消原定的評選機制，改設兩座由觀眾票選的「觀眾獅子獎」（Leoni dei Visitatori），分別頒發給「最佳參展藝術家」及「最佳國家館」。包含俄羅斯與以色列在內的所有正式參展國家，均具備角逐資格。此外，原本預計於5月9日開幕日舉行的頒獎典禮，也將延後至11月22日閉幕當天舉行。

本屆雙年展由已故總策展人科尤・柯沃（Koyo Kouoh）構思，主題為「小調」（In Minor Keys），未料在開幕前夕陷入嚴重的意識形態與政治風暴。

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