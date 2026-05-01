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國外最夯聯誼活動 不是交友軟體喔

2026/05/01 17:56

在美國、澳洲、英國等地，有些酒吧開始舉辦創新形式的聯誼活動。（路透社）在美國、澳洲、英國等地，有些酒吧開始舉辦創新形式的聯誼活動。（路透社）

〔文／李珞玟〕有一種讓現代人左滑右滑的困境，是在茫茫資訊海尋找終身伴侶。交友軟體如今已發達到能分門別類，不同族群、不同目的各有優勢平台，但隔著螢幕認識，承擔遇到怪人的風險，不免備感心累。

在美國、澳洲、英國等地，有些酒吧開始舉辦創新形式的聯誼活動，稱為「Date My Mate」。活動名稱直譯為「和我的好友約會吧」，現場由好友上台做兩分鐘的簡報，推薦自己的單身朋友。

PPT從近40年前誕生，隨著社群時代又衍生出圖卡文化，幾乎已成為千禧世代和Z世代認真表達想法時，最慣用的形式。至於經朋友介紹而認識對象，算是比較老派的作風，畢竟要在眾目睽睽下幫忙徵友，得要是真朋友才願意做吧？參與「Date my Mate」活動的單身人士表示，聽朋友推銷兼出賣自己，有種「明褒暗損」的趣味，可以一下拉近彼此距離，無論能不能和約會對象順利交往，至少打下信任基礎。

不過，用兩分鐘介紹一個人？這種速度很現代。

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