人權電影院下週起免費看 這些得獎導演親自出席映後座談

2026人權電影院影片放映場次與映後座談名單。（中正紀念堂管理處提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕中正紀念堂演藝廳轉型推出「人權電影院」，共精選14部影片，將自5月5日起至10月之間，分為11場次陸續放映，並安排映後座談，邀請到原片導演及影像學者討論交流。

其中，將於6月份登場的「人權電影獎得獎作品」，是去年台灣國際人權電影節競賽獎項選出的6部得主，包括探問司法與人性的《薄荷涼菸》、尋覓逝者的《哥哥死後去了哪裡》；《五花肉》刻畫白恐時期家庭的堅韌，《尋寶的人》描寫藝術家梅丁衍追尋木刻版畫家黃榮燦前輩的遭遇；還有直視越南籍學生夾縫掙扎的《留學生》，以及記錄居住在「大我新舍」老兵遺孀處境的《再見大我》。

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除年代較早的陳耀圻《晚春情事》由資深影像策展人范情導讀之外，每場映後座談幾乎都邀請到原片導演，如金馬獎最佳導演陳潔瑤《哈勇家》、柏林影展泰迪熊獎得主周美玲同志經典《刺青》、獲金馬獎及坎城等國際影展肯定的廖克發《菠蘿蜜》、原權運動紀錄片導演馬躍‧比吼《我家門前有大河》、獲金鐘與金馬雙料肯定的黃熙《女兒的女兒》、金鐘生態影像大師麥覺明《黑熊來了》、台灣3D影像先驅導演曲全立《美力台灣3D》等。

11場放映活動皆全程免費，且免事先報名。每場次統一於開演前30分鐘於現場發放「入場號碼牌」，民眾憑號碼牌入座，額滿為止。詳細放映日期、各場次片單及完整活動資訊，可詢中正紀念堂官網（https://reurl.cc/8e0Aqy）。

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