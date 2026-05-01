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「2026承億亞灣藝術節」首發登場 西班牙藝術家從苗栗山城走向高雄亞灣

2026/05/01 20:15

西班牙藝術家薩爾瓦多・馬可（中）帶來雕塑攝影展「一念，萬境」，左二為承億酒店董事長戴淑玲。（承億酒店提供）西班牙藝術家薩爾瓦多・馬可（中）帶來雕塑攝影展「一念，萬境」，左二為承億酒店董事長戴淑玲。（承億酒店提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕南台灣年度藝文盛事「2026承億亞灣藝術節」於5月登場，首場系列活動邀請西班牙藝術家薩爾瓦多・馬可（Salvador Marco） 帶來雕塑攝影展「一念，萬境」，今（1） 日於高雄承風書店舉辦創作分享會，搶先揭開藝術節序幕，邀請觀眾一同走入靜謐而深遠的創作世界。

來自西班牙、現居苗栗三義的薩爾瓦多・馬可，擁有深厚的雕塑背景，創作長期關注形體、比例與空間關係，並在持續探索中，發展出對「平衡」與「流動」的細膩感知。本次展覽「一念，萬境」延續他的創作脈絡，以木頭、石頭與不鏽鋼為媒材，結合攝影與雕塑兩種形式，透過極簡構圖與大量留白，引領觀者感受時間的流動與存在的邊界。

薩爾瓦多・馬可透過極簡構圖，引領觀者感受時間的流動與存在的邊界。（承億酒店提供）薩爾瓦多・馬可透過極簡構圖，引領觀者感受時間的流動與存在的邊界。（承億酒店提供）

薩爾瓦多・馬可表示，創作源於對內在狀態的觀察與自然環境的回應，「我希望觀者能暫時放下視覺的慣性，以心去感受，在片刻的停歇之中，找到屬於自己的安靜空間。」這樣的創作觀，也與他選擇在台灣定居的生命歷程相互呼應，從初次來台工作的契機，到被山海景致與人情溫度所吸引，最終選擇落腳苗栗三義，將創作融入土地與生活之中。

承億酒店董事長戴淑玲表示，希望讓藝術不只是被觀看，而是能真正走進生活之中。「一念，萬境」做為藝術節首發展覽，不只是國際藝術家的參與，更象徵藝術與城市、與人的關係正式展開。

「一念，萬境」是「2026承億亞灣藝術節」首發展覽。（承億酒店提供）「一念，萬境」是「2026承億亞灣藝術節」首發展覽。（承億酒店提供）

「2026承億亞灣藝術節」以「藝術，正在進場」為核心命題，強調藝術從展覽走向生活、從觀看走向收藏的轉變。展覽呈現雙場域設計，高雄承風書店以攝影作品為主，承億酒店25樓大廳則展出雕塑作品，形成截然不同卻相互呼應的觀看經驗，預計展出約30件作品，於5月2日至5月31日對外開放。

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