國台交北歐樂季《芬蘭頌》登場 大魔王曲目請來丹麥單簧管首席

德國指揮家安德烈亞斯．德爾夫斯。（國台交提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕NTSO國立台灣交響樂團持續以25/26樂季主題「北歐」為軸，將於明（2）日在國台交演奏廳、3日在台北國家音樂廳演出「德爾夫斯，泰西耶與國台交」音樂會，呈獻西貝流士《芬蘭頌》、尼爾森《單簧管協奏曲》及布拉姆斯《E小調第4號交響曲》。

音樂會指揮安德烈亞斯‧德爾夫斯（Andreas Delfs）出生於德國，20歲時成為漢堡大學管弦樂團史上最年輕的音樂總監，擁有茱莉亞音樂學院碩士學位，師承伯恩斯坦等多位大師。曾擔任德國漢諾威首席音樂總監、美國密爾瓦基交響樂團的音樂總監和指揮，自2021年接掌美國羅徹斯特愛樂樂團音樂總監至今。

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丹麥國家交響樂團單簧管首席強尼．泰西耶。（國台交提供）

而將於尼爾森《單簧管協奏曲》擔任獨奏家的法裔美籍演奏家強尼‧泰西耶（Johnny Teyssier），是現任丹麥國家交響樂團的單簧管首席，他也是指揮家法比歐．路易西為DG錄製的尼爾森單簧管協奏曲專輯中的獨奏家。

國台交表示，尼爾森為單簧管所寫的這部協奏曲，完成於1928年，整部作品充滿轉折與衝突，結構碎裂，除了刻劃人格，也反映時代的混亂，在演奏上必須駕馭突變的情緒、狂飆的音群、飛快的跳音與細膩的旋律線等，堪稱單簧管的大魔王曲目。詳詢OPENTIX。

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