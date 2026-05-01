2026年人權講座聚焦影視 橫掃金鐘6項大獎影集先開講

2026年人權講座聚焦影視，首場邀請《星空下的黑潮島嶼》導演王傳宗與製作人羅亦娌進行對談。（客家電視提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國家人權博物館推出「2026年人權講座」系列活動，邀請不同領域的講者，從影視創作中的白恐歷史詮釋、威權體制下的司法角色、戒嚴時期的聲音記憶到當代戰爭情境下的人權議題等，盼帶動社會各界對人權的關注與對話。

首場講座以客家電視台製播的電視影集《星空下的黑潮島嶼》為主題，於5月23日登場。邀請導演王傳宗與製作人羅亦娌進行對談，分享從創作發想到完成製作的歷程，並探討公共媒體在處理歷史題材時，如何在歷史真實與戲劇張力、語言呈現及製作條件之間取得平衡，讓戲劇成為吸引觀眾走入歷史的重要媒介。

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人權館表示，《星空下的黑潮島嶼》是台灣首部以1950年代綠島新生訓導處政治犯生活為核心的電視影集，以白色恐怖時期為背景，結合歷史事件與人物角色，透過影像敘事引領觀眾貼近那時代的真實生命經驗。該劇榮獲2025第60屆金鐘獎戲劇類節目造型設計獎、美術設計獎、視覺特效獎、燈光獎、攝影獎及原創歌曲獎等6項大獎。報名詳網址：（https://www.accupass.com/event/2603111409381223786602）。

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