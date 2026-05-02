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維也納鋼琴權威布赫賓德今日登台 攜手吳曜宇與NSO演繹布拉姆斯協奏曲

2026/05/02 13:00

維也納鋼琴大師布赫賓德（左）與指揮吳曜宇合影。（記者董柏廷攝）維也納鋼琴大師布赫賓德（左）與指揮吳曜宇合影。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由MNA牛耳藝術與NSO國家交響樂團共同主辦的「2026歐洲日系列音樂會—鋼琴大師布赫賓德」，將於今（2）16時在台北國家音樂廳正式登場。團隊於中午12時舉辦演前記者會。本次演出邀請到被譽為「維也納鋼琴學派最後權威」的鋼琴大師魯道夫．布赫賓德（Rudolf Buchbinder），與台灣指揮家吳曜宇領銜的NSO共同演出，展現深厚的德奧樂派傳統底蘊。

魯道夫．布赫賓德擁有逾一甲子的演奏經驗，對於德奧作曲家作品具備絕對的詮釋權，其對於布拉姆斯的權威性更建立在多次全集錄音的基礎之上。布赫賓德於記者會中提到，台灣觀眾對音樂文化的參與令他印象深刻，特別是許多年輕孩子是自發性地進入音樂廳觀演，這與歐洲音樂人口老化的現狀形成對比。他表示，每次來到台灣演出都充滿期待，也對台灣良好的音樂教育制度感到驚豔。

本場音樂會曲目安排別出心裁，指揮吳曜宇選擇以布拉姆斯〈大學慶典序曲〉揭開序幕，展現作曲家較為幽默的一面，緊接著則由布赫賓德詮釋兩首最具分量的〈降B大調第二號鋼琴協奏曲〉及〈D小調第一號鋼琴協奏曲〉。吳曜宇提到，這場音樂會完整呈現了布拉姆斯音樂的多元面向，更是作曲家人生縮影的呈現。

歐洲經貿辦事處處長谷力哲指出，歐洲日系列音樂會是建立台灣與歐洲文化橋梁的重要合作，透過音樂展現和平與合作的共同價值。NSO執行長郭玟岑亦強調，文化藝術的橋樑縮短了人們的距離，也讓台灣與歐洲在音樂領域的交流持續深化。繼今日台北首演後，團隊將於明日（3）移師高雄衛武營音樂廳，為南部樂迷帶來德奧經典饗宴。詳詢MNA牛耳藝術網站。

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