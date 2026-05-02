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2026「新北詩歌節」起跑 浪漫詩歌與香頌共譜台法文學盛宴

2026/05/02 16:36

新北詩歌節吹起「法式風潮」！2026新北詩歌節「巴黎的風吹進新北五月天」首度與法國在台協會合作。（記者翁聿煌攝）新北詩歌節吹起「法式風潮」！2026新北詩歌節「巴黎的風吹進新北五月天」首度與法國在台協會合作。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕2026新北詩歌節「巴黎的風吹進新北五月天」首度與法國在台協會合作，結合法國文化、音樂與詩歌，讓百年古厝五股守讓堂充滿濃濃巴黎風情，活動將持續至7月底，展開為期3個月的詩樂盛事，邀民眾一同感受詩與音樂交織的浪漫法式優雅。

「2026新北詩歌節」今（2）日於五股守讓堂登場，包括新北市文化局長張䕒育、法國在台協會學術合作暨文化處處長周書安（Josué Serres）、與知名詩人教授洪淑苓等均到場參與盛會。

新北市文化局長張䕒育（左）與法國在台協會學術合作暨文化處長周書安（右），共同為2026新北詩歌節開幕。（記者翁聿煌攝）新北市文化局長張䕒育（左）與法國在台協會學術合作暨文化處長周書安（右），共同為2026新北詩歌節開幕。（記者翁聿煌攝）

張䕒育表示，「新北詩歌節」每年推出不同主題，今年與法國在台協會合作，並以「巴黎的風吹進新北五月天」為主題，透過音樂與詩的跨文化交流，呈現詩歌的豐富樣貌，同時讓台灣與法國建立細膩而深刻的文學對話。

為呈現「充滿詩意的法式氛圍」，五股守讓堂特別布置了浪漫的花都風情，搭配馬賽國際輕歌劇大賽首獎法國男高音帶來的法國香頌時光，帶大家感受巴黎獨樹一幟的沙龍文化。迎接即將到來的母親節，洪淑苓讀台語詩作〈阿母个裁縫車〉，法國國際學生則吟誦〈Celle qui veille〉（守望的人）、〈À ma mère〉（致我的母親）等多首法語詩，獻給偉大的媽媽們。

另外還有「法式生活市集」，透過慵懶音樂、療癒甜點、質感選物，讓民眾在在充滿詩意的浪漫法式氛圍中，感受法國文化魅力。

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