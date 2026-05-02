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台南新營書法藝術聯展 1次看到242位書法名家作品

2026/05/02 16:37

「馳馬翫墨─會員暨國際名家書法聯展」今天（2日）起在新營文化中心展出至17日。（文化中心提供）「馳馬翫墨─會員暨國際名家書法聯展」今天（2日）起在新營文化中心展出至17日。（文化中心提供）

〔記者楊金城／台南報導〕中國書法學會主辦、台南市文化局協辦的「馳馬翫墨─會員暨國際名家書法聯展」今（2）起在新營文化中心展出至17日，聯展匯集國內近200位書法家、42位外國書法名家作品，展現書法藝術跨越地域、時代、融匯多元的文化魅力。

中國書法學會由于右任倡議發起在1962年成立，為當時唯一政府立案的台灣書法團體，至今64年歷史，各縣市設有22個服務處，長期深耕書法教育與推廣，對台灣書壇具重要代表性與影響力。

書法藝術聯展涵蓋篆、隸、草、行、楷等多種書體，展現書法藝術跨越地域、時代、融匯多元的文化魅力。（新營文化中心提供）書法藝術聯展涵蓋篆、隸、草、行、楷等多種書體，展現書法藝術跨越地域、時代、融匯多元的文化魅力。（新營文化中心提供）

這次書法展覽還特別邀請來自日本、韓國、新加坡、香港、澳大利亞、加拿大、馬來西亞、印尼、比利時、英國等42位書法家展出作品，呈現漢字藝術於不同文化背景中的創作特色與時代風貌。聯展展出作品並涵蓋篆、隸、草、行、楷等多種書體，從古樸厚實到流暢奔放，各具風格。

學會指出，漢字自象形而始，歷經甲骨、鐘鼎、篆隸以至行草楷書的演變，書法不僅體現筆墨技法，更蘊含文化修養與精神意境。此次展覽作品兼具傳統底蘊與現代創意，呈現當代書法藝術多元發展成果。

新營文化中心說，歡迎民眾前來觀賞，近距離感受漢字線條與墨韻之美，體驗一場跨越地域與世代的書藝盛會。

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