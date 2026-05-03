中美館「大肚之盟」 5月8日開展 漫畫台灣史80年後再亮相

國島水馬繪製「漫畫臺灣年史」重現1895年後日治時代台灣形貌。（中美館提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市立美術館位於綠美圖館內，5月8日開展「大肚之盟：山海間的物際外交」，集結不同世代藝術家70件作品，其中，日治時代國島水馬「漫畫台灣年史」為1940年展出後，睽違80多年再度於美術館展出，館方強調，國島描繪1895年至1938年間日治台灣重要歷史節點，透過圖像幫觀眾建立時空框架。

中美館「大肚之盟：山海間的物際外交」將開展，展覽由國立台北教育大學助理教授沈裕昌策畫，共55位藝術家跨世代作品，呈現中台灣在不同時代藝術能量，邀請觀眾重新認識中台灣歷史與美術發展角色。

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中美館館長賴依欣說，策展人沈裕昌以縱貫鐵路環繞山海間區域，重新界定中部提出「物際外交」概念，強調城市形成不單由人類主導，而是土地、河川、作物、技術、建築與人群彼此影響共存結果，其中，「漫畫台灣年史」作者國島水馬，以單幅諷刺漫畫，逐年描繪1895年後日治時代形貌，觀眾可透過圖像表現，重回百年前台灣時代樣貌。

特展參展藝術家包括國島水馬（生於日本名古屋，生卒年不詳）、李石樵（1908－1995，生於台北廳貴仔坑、今新北市）、李澤藩（1907－1989，生於新竹），以及持續創作的阮義忠等55名藝術家。

中美館強調，李石樵〈黃火定妻李寶肖像〉為首度公開亮相，展期自5月8日至8月2日，免費參觀，5月17日將舉行參展藝術家講座。

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