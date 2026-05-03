自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 國際藝聞

11部台灣作品登英國亞洲酷兒藝術節 陳思宏受邀開講

2026/05/03 14:53

2026英國亞洲酷兒藝術節開幕片《孽子》，門票銷售一空。（駐英代表處文化組提供）2026英國亞洲酷兒藝術節開幕片《孽子》，門票銷售一空。（駐英代表處文化組提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕第7屆英國亞洲酷兒藝術節（Queer East Festival 2026）於英國時間5月1日在倫敦巴比肯藝術中心（Barbican Centre）開幕，為期5週的活動橫跨電影、文學、表演藝術、產業論壇等多元領域，文化部駐英國代表處文化組引入多部台灣優秀影像作品；作家陳思宏亦受邀將於6月開講。

亞洲酷兒藝術節創立於2020年，早期名為酷兒亞洲影展（Queer East Film Festival），創辦人為旅英台籍策展人王裔，致力於英國推廣亞洲傑出LGBTQ+電影與影像內容，並擴大亞洲LGBTQ+相關文化內容於英國的能見度。2023年起轉型為亞洲酷兒藝術節，隨後納入文學、視覺藝術、表演藝術與科技藝術等內容，現已成為英國具指標性的藝術節。

在電影與藝術影像單元中，共有11部台灣作品入選放映節目，包括5月1日放映的《孽子》，以及將陸續登場的女性情誼經典作品《竹籬笆外的春天》、台港澳合製影片《女孩不平凡》、紀錄片《臨淵入魚》及台語片《大俠梅花鹿》等。 領有多部短片與藝術影像的選映作品，完整呈現台灣酷兒影像創作的多元面貌與國際視野。

文學方面邀請台灣作家陳思宏，將於6月2日在倫敦知名酷兒書店The Common Press，與英國知名酷兒作家Adam Zmith進行分享會，以小說《鬼地方》為主軸，從台灣地方書寫、家庭敘事、酷兒經驗與華語文學的當代轉向等展開交流。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中