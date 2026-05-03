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11部台灣作品登英國亞洲酷兒藝術節 陳思宏受邀開講
2026英國亞洲酷兒藝術節開幕片《孽子》，門票銷售一空。（駐英代表處文化組提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕第7屆英國亞洲酷兒藝術節（Queer East Festival 2026）於英國時間5月1日在倫敦巴比肯藝術中心（Barbican Centre）開幕，為期5週的活動橫跨電影、文學、表演藝術、產業論壇等多元領域，文化部駐英國代表處文化組引入多部台灣優秀影像作品；作家陳思宏亦受邀將於6月開講。
亞洲酷兒藝術節創立於2020年，早期名為酷兒亞洲影展（Queer East Film Festival），創辦人為旅英台籍策展人王裔，致力於英國推廣亞洲傑出LGBTQ+電影與影像內容，並擴大亞洲LGBTQ+相關文化內容於英國的能見度。2023年起轉型為亞洲酷兒藝術節，隨後納入文學、視覺藝術、表演藝術與科技藝術等內容，現已成為英國具指標性的藝術節。
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在電影與藝術影像單元中，共有11部台灣作品入選放映節目，包括5月1日放映的《孽子》，以及將陸續登場的女性情誼經典作品《竹籬笆外的春天》、台港澳合製影片《女孩不平凡》、紀錄片《臨淵入魚》及台語片《大俠梅花鹿》等。 領有多部短片與藝術影像的選映作品，完整呈現台灣酷兒影像創作的多元面貌與國際視野。
文學方面邀請台灣作家陳思宏，將於6月2日在倫敦知名酷兒書店The Common Press，與英國知名酷兒作家Adam Zmith進行分享會，以小說《鬼地方》為主軸，從台灣地方書寫、家庭敘事、酷兒經驗與華語文學的當代轉向等展開交流。
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