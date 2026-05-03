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「感光．客家」攝影展起跑 見證從未缺席客家力量

2026/05/03 20:27

中央社3日在中正紀念堂舉辦「感光．客家：推動時代前行的集體顯影」攝影展及新書發表會，透過歷史影像呈現客家族群如何從長期被忽視的「隱形者」，走向公共場域的「現身者」，並成為驅動社會的重要力量。（中央社記者鄭清元攝）中央社3日在中正紀念堂舉辦「感光．客家：推動時代前行的集體顯影」攝影展及新書發表會，透過歷史影像呈現客家族群如何從長期被忽視的「隱形者」，走向公共場域的「現身者」，並成為驅動社會的重要力量。（中央社記者鄭清元攝）

〔中央社〕中央社今天發表《感光．客家：推動時代前行的集體顯影》新書，也為同名攝影展揭幕。社長胡婉玲表示，中央社累積新聞照片超過300萬張，從中可見客家人在台灣歷史大事從不缺席。

今天適逢世界新聞自由日，發表會下午在中正紀念堂通廊舉行，開場由客家樂團吉那罐子帶來〈理所當然〉、〈聲聲慢〉等歌曲，其中〈聲聲慢〉是為紀念1895年苗栗北埔起義的客家長者，動人歌聲吸引許多遊客聆賞，並駐足參觀攝影展。

「感光．客家」攝影展由客委會指導、中央社主辦，客委會副主委廖育珮表示，攝影展可見客家族群並未缺席台灣民主化過程，但就像吉那罐子唱的歌曲一樣，這不是理所當然就有的成果，前人為台灣這塊土地的自由、民主、公平、正義付出許多，所有國人也應該繼續跟著他們的腳步打拚，推動時代往前行。

「感光．客家」攝影展依循專書脈絡分3部分，並以新聞照片呈現近年大事年表。胡婉玲表示，3部分包含「島嶼新故鄉」、「民主翻土」與「未來大步走」，以系統脈絡介紹，讓內容更為淺顯易懂，了解客家族群在現代史的脈絡。

胡婉玲說，客家人是台灣第二大族群，在各方面表現也非常傑出。以文學領域來說，就有鍾理和、鍾肇政、李喬還有今天也前來觀展的張典婉等知名作家；社會大事如1988年「還我母語」運動，也是由客家族群發起走上街頭，帶動政府後續解除方言限制，促成客家電視台成立及制定國家語言發展法。

胡婉玲分享，在「還我母語」運動前有本「客家風雲」雜誌創立，是讓客家人更為團結的平台，當時創刊號封面就是中央社董事長李永得。前幾年她也曾製作關於客家主題的節目，爬梳客家族群歷史縱深之長，也成為她製作「台灣演義」節目中留下深刻印象的少數主題。

中正紀念堂處長張惠君表示，中正紀念堂常設展「自由花蕊」是以民主切面敘說台灣故事，「感光．客家」攝影展設立在常設展旁，則是用客家視角來敘說台灣故事。中正紀念堂一年有300萬以上參觀人次，其中有6成是來自世界各地的觀眾，相信「感光．客家」能讓大家更能了解什麼是「台灣」。

「感光．客家：推動時代前行的集體顯影」攝影展今天起展出至20日，地點在中正紀念堂中央通廊。

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