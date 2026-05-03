史上首次！ 紙風車劇團白沙屯演出 粉紅超跑衝上舞台做一事

媽祖看完紙風車演出後衝上舞台。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／苗栗報導〕一份奇妙的因緣促成紙風車劇團今（3）日來到苗栗白沙屯拱天宮演出，紙風車創辦人李永豐特別到現場，率團隊一起向媽祖禮敬祈福，並請出「二媽」，到廣場陪孩子們一同「坐下來看戲」。沒想到謝幕後媽祖離場前竟直接衝上舞台，長期研究台語與民俗宗教的學者林茂賢說，這是史上首次。

李永豐到白沙屯拱天宮上香並請出「二媽」一起看戲。（記者凌美雪攝）

3年前拱天宮為迎接160週年就曾邀請紙風車，但因當時紙風車要到匈牙利為烏克蘭難民演出，而未能成行。今年1月，紙風車368赴台中外埔夜市演出時，白沙屯后里分會媽祖鑾轎突然進入彩排現場，看了一段演出後才離開，意外促成此次演出《順風耳的新香爐》。

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紙風車團長任建誠表示，這也是紙風車獲文化部國家語言整體發展方案補助的第1場演出，為此，特別邀請學者林茂賢將中文劇本改寫成台語，歌仔戲國寶唐美雲更於演後驚喜獻聲，鼓勵觀眾，雖然台灣時常面對颱風、地震等天災，但人們要勇敢面對。

媽祖進場看戲前，來到舞台前方停留。（記者凌美雪攝）

此次最特別的，是「二媽」搭乘鑾轎出宮巡庄，然後一路繞進演出現場，入座前，鑾轎在舞台前方停留好幾分鐘，似乎是在為演出順利祈福；演後離場時，鑾轎再度來到舞台前，但停留了一下之後，竟直接衝上舞台，還在椅子上坐下來，為紙風車團隊祈福，讓很多團員都感動到淚流滿面。

紙風車受媽祖啟發而有「椅子會計畫」。（記者凌美雪攝）

李永豐說，因為媽祖的關係促成今年「椅子會」募款計畫，經費主要用於演出現場的椅子、雨衣、物資、交通接駁等支出。椅子不只是座位，更是孩子「坐下來看世界」的機會，也懇請家長們多多加入，當媽祖行善的手腳，讓更多孩子有機會看戲。

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