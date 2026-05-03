自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

史上首次！ 紙風車劇團白沙屯演出 粉紅超跑衝上舞台做一事

2026/05/03 22:26

媽祖看完紙風車演出後衝上舞台。（記者凌美雪攝）媽祖看完紙風車演出後衝上舞台。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／苗栗報導〕一份奇妙的因緣促成紙風車劇團今（3）日來到苗栗白沙屯拱天宮演出，紙風車創辦人李永豐特別到現場，率團隊一起向媽祖禮敬祈福，並請出「二媽」，到廣場陪孩子們一同「坐下來看戲」。沒想到謝幕後媽祖離場前竟直接衝上舞台，長期研究台語與民俗宗教的學者林茂賢說，這是史上首次。

李永豐到白沙屯拱天宮上香並請出「二媽」一起看戲。（記者凌美雪攝）李永豐到白沙屯拱天宮上香並請出「二媽」一起看戲。（記者凌美雪攝）

3年前拱天宮為迎接160週年就曾邀請紙風車，但因當時紙風車要到匈牙利為烏克蘭難民演出，而未能成行。今年1月，紙風車368赴台中外埔夜市演出時，白沙屯后里分會媽祖鑾轎突然進入彩排現場，看了一段演出後才離開，意外促成此次演出《順風耳的新香爐》。

紙風車團長任建誠表示，這也是紙風車獲文化部國家語言整體發展方案補助的第1場演出，為此，特別邀請學者林茂賢將中文劇本改寫成台語，歌仔戲國寶唐美雲更於演後驚喜獻聲，鼓勵觀眾，雖然台灣時常面對颱風、地震等天災，但人們要勇敢面對。

媽祖進場看戲前，來到舞台前方停留。（記者凌美雪攝）媽祖進場看戲前，來到舞台前方停留。（記者凌美雪攝）

此次最特別的，是「二媽」搭乘鑾轎出宮巡庄，然後一路繞進演出現場，入座前，鑾轎在舞台前方停留好幾分鐘，似乎是在為演出順利祈福；演後離場時，鑾轎再度來到舞台前，但停留了一下之後，竟直接衝上舞台，還在椅子上坐下來，為紙風車團隊祈福，讓很多團員都感動到淚流滿面。

紙風車受媽祖啟發而有「椅子會計畫」。（記者凌美雪攝）紙風車受媽祖啟發而有「椅子會計畫」。（記者凌美雪攝）

李永豐說，因為媽祖的關係促成今年「椅子會」募款計畫，經費主要用於演出現場的椅子、雨衣、物資、交通接駁等支出。椅子不只是座位，更是孩子「坐下來看世界」的機會，也懇請家長們多多加入，當媽祖行善的手腳，讓更多孩子有機會看戲。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中