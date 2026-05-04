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護專生的美學展演 幻境與靈性之旅登新營文化中心

2026/05/04 14:21

《幻樂藝鏡》印象照，展現夢幻氛圍與整體造型設計美學。（新營文化中心提供）《幻樂藝鏡》印象照，展現夢幻氛圍與整體造型設計美學。（新營文化中心提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕敏惠醫護管理專校師生團隊歷經1年的籌辦，將在台南新營文化中心舉行展演活動，以幻想、靈性為主題，透過多元風格的造型設計，精彩呈現，帶領民眾進入夢境與現實的藝術之旅，本週六（９日）下午登場。

造型設計展現奇幻意象，融合服裝創意與整體視覺風格表現。（新營文化中心提供）造型設計展現奇幻意象，融合服裝創意與整體視覺風格表現。（新營文化中心提供）

新營文化中心表示，活動是該校美容保健科師生策畫，呈現內容有6大主題篇章，各自以獨特的美學語彙與情感脈絡，交織成豐富的展演輪廓。

《一夢敦煌．九色鹿》取材自壁畫神話，藉由世間的美麗、包容、誠信、吉祥、善良、正義的意象，映照人心對純粹與美好的嚮往；《靈魅》結合東方古典靈韻與西方哥特暗影的美學，以服裝為媒介，詮釋介於現實與幻想之間的存在姿態。

《仙靈幻境》描繪象徵信仰與溫柔的力量，喚醒觀眾內在最純真情感；《幽幻之音》靈感源自音樂劇「歌劇魅影」，在光影氛圍中融合華麗神秘的視覺風格，透過角色造型呈現愛與執念交織的深層情感。

《覓見》諧音「蜜餞」，以台語「鹹酸甜」為意象，意味人生中的酸甜苦辣，透過花卉與物件的象徵設計，表達不同性格與情緒因緣際會的珍貴遇見。

《幻樂藝鏡》則融合童話與樂園意象，以夢幻與現實交錯的氛圍呈現快樂與恐懼並存的情感世界，鏡像映照人性多面，引導觀者在對比與反思中重新審視自我。

新營文化中心指出，這是該校結合造型設計、舞台展演與創意發想的重要成果發表；6大篇章各具特色，從神話故事、靈性意象到人生情感與自我探索，呈現學生豐富的創作能量。

採免費自由入場，新營文化中心歡迎民眾共襄盛舉，感受年輕世代透過服裝、光影與肢體語言所帶來的精彩演出。

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