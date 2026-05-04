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卓蘭高中走出校園 行動藝術串起小鎮日常

2026/05/04 15:15

卓蘭高中走出校園，行動藝術串起小鎮日常。（校方提供）卓蘭高中走出校園，行動藝術串起小鎮日常。（校方提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕卓蘭高中近期於苗栗「詹冰文學故事館」舉辦美感教育實踐紀錄展，除打破傳統藝術展覽的圍牆，並首度將學生的藝術作品帶到卓蘭鎮內的機關與店家內，讓藝術真正走進居民日常，實現行動藝術，展現小鎮共榮的美好願景。

卓蘭高中走出校園，行動藝術串起小鎮日常。（校方提供）卓蘭高中走出校園，行動藝術串起小鎮日常。（校方提供）

這場藝術實踐源於卓蘭高中圖書館主任羅郁惠推動的美感教育，學生以帆布為材質，再透過壓克力彩繪創意，創造獨一無二的「花瓶」，從最初的校內圖書館擺放，逐步演變成一場深耕地方的「行動展覽」。

卓蘭高中校長傅瀞瑤說，這次的行動藝術源於羅郁惠去年將兩位學生的作品置於文學館借放，發現與空間非常適合，開啟教學紀錄展的契機。經過一年醞釀，校方將學生作品轉化為與地方互動的媒介，不少店家與機關都可以見到學生作品，分享學生的藝術創作，並且發散學生想像力到小鎮各處，成為日常生活。

另外，羅郁惠提到，為與地方更深刻溝通，還將學生作品製作成「美感早安圖」，透過手機通訊轉化為具體的在地關懷，配合長輩習慣與長輩親切問候。且展覽展出的實體花瓶與鮮花，更結合了文字、影像回饋的「文件展」，完整紀錄這段長達一年的生命醞釀。

羅郁惠說，目前是藝術與社區連結的起點，未來將持續帶領學生走入社區，透過藝術提升在地人文素養，讓分享美感成為卓蘭鎮的常態。

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